23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 22 Nisan Cuma tatil olup olmayacağını araştırıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 22 Nisan Cuma tatil olup olmayacağını araştırıyor. Her sene büyük merak konusu olan 22 Nisan Cuma günlerinin tatil olup olmayacağı merak edilen gündem konuları arasında yer edindi.

23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle günün hafta içine gelmesi durumunda okullarda yarım tatil uygulanırken resmi ve özel kurumlarda tatil olup olmayacağı merak edilmekteydi. 2022 Nisan takviminde ise ayın 23. günü Cumartesi gününe denk gelirken önceki günün tatil olması gerektiğini düşünen vatandaşlar yer alıyor. Peki 22 Nisan 2022 cuma tatil olacak mı?

22 NİSAN 2022 CUMA TATİL OLACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde; Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

22 NİSAN 2022 CUMA KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

23 Nisan'ın Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 22 Nisan 2022 Cuma gününün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Buna göre ise haftada 6 gün çalışan kargo şirketleri 22 Nisan Cuma günü açık olacak mı merak edilen konular arasında..

22 Nisan yarım gün veya resmi tatil olmaması sebebiyle Cuma günü kargolar normal işleyişlerine devam edecektir.

22 NİSAN 2022 CUMA BANKALAR AÇIK MI?

En merak edilenler konusunda birinci sırada yer alan bankaların 22 Nisan Cuma günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan'ın Cumartesi gününe gelmesi sebebiyle önceki günün yarım tatil olması gündemde yer alıyor.

22 Nisan yarım gün veya resmi tatil olmaması sebebiyle Cuma günü bankalar normal işleyişlerine devam edecektir.