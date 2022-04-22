22 Nisan 2022 Altın Fiyatları- Altın Bugün Kaç TL?

Son günlerde düşüşe geçen altın yatırımcıları şaşırttı. Dün altın yatırımı yapmak için kuyumculara akın eden vatandaşlardan sonra altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu? Peki; 22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç lira?

Son zamanlarda ivmeli olan altın fiyatları, son günlerde düşüşe geçerek yatırımcıların altın alımı yapmasına zemin hazırladı. Son yıllarda fiyatlarında yüksek oranda artış yaşanan altının düşüşe geçmeye başlaması yatırımcıları sevindirdi. Altın fiyatlarının düşüşü ile birlikte vatandaşlar kuyumculara ve online altın satışlarına hücum etti.

Pandemi süreci, enflasyon ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi etkenlerden etkilenen altın fiyatlarının son halleri ile yatırım yapacak olan vatandaşlar daha rahat bir şekilde alım yapabilmeye başladı.

Dün, 21 Nisan tarihinde gün içinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları ise yatırımcılariçin yol gösterici niteliğindeydi. Vatandaşların ise akıllarında altın alınır mı, altın fiyatları ne olur gibi sorular canlandı. Peki Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın Fiyatları Düşecek Mi, Yükselecek Mi?

Pek çok iç ve dış etkene bağlı olan altın piyasasında son aylarda en büyük etken Rusya- Ukrayna savaşı olarak görülüyor. Rusya'nın tek taraflı saldırısı bulunan savaş, altın fiyatlarının yukarı doğru ivme kazanmasına sebep olabiliyor. Özellikle ülkemizde büyük etkiler gösteren enflasyon evrensel anlamda artışa geçti. Enflasyonun artıyor olması, vatandaşların altın yatırımı yapmasına sebep oldu. Enflasyon artışı ile birlikte altın fiyatlarının artacak olması, vatandaşların uzun ve kısa vade içerisinde altından kar elde edebileceğini gösteriyor.

İslam Memiş'in altın fiyatlarının artabileceği yönündeki açıklamalarından sonra vatandaşlar altın alımına yönlendi. Altın satmak yerine altın alımı yapmak gerektiğini belirten Memiş, vatandaşlara altın fiyatlarında olan yükselişe de dikkat çekti.

22 Nisan 2022 Altın Fiyatları- Altın Bugün Kaç TL?

Yatırım yapacak ya da hediye olarak altın alımı 4gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugünün altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Dün akşamki düşüşün ardından bugün altın fiyatlarının hangi yöne ivmeleneceği de merak konusu oldu. Peki; bugün altın kaç TL? 22 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar?

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Gişe Alış: 912,075 TL

Gram Altın Gişe Satış: 928,25 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Gişe Alış: 1.491 TL

Çeyrek Altın Gişe Satış: 1.1.533 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Gişe Alış: 2.980 TL

Yarım Altın Gişe Satış 3.066 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam Altın Gişe Alış: 6.021 TL

Tam Altın Gişe Satış: 6.196 TL

Cumhuriyet Altın Ne Kadar?