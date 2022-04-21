TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor All Star'da yeni takımlar belirleniyor. Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takımları hangi yarışmacıların oluşturduğu merak konusu oldu. Peki; 21 Nisan 2022 Survivor All Star'da neler yaşandı? Survivor All Star yeni takımlar nasıl? habere ilişkin detaylar gursesgazetesi.com'da...

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, her bölümüyle ilgileri üstüne çeken ve sansasyon yaratan Survivor'da yapılan değişiklikler ve yeni alınan kararlar izleyenleri heyecanlandırdı. Salı günü yayınlanan programda Acun Ilıcalı tarafından konseyde yapılan açıklamada Kırmızı ve Mavi takımlarının yarışmacılarının değiştirileceği duyurulmuştu. Programın takipçileri ise heyecanla yeni takımları beklemeye başladı. Peki; yeni takımlar heyecanla beklenirken programı izleyemeyen vatandaşlar ise programda bu akşam, 21 Nisan tarihinde neler yaşandığını da araştırıyor.

21 Nisan 2022 Survivor All Star'da Yaşananlar

Bu akşam son kez, Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Takımlar; Kırmızı Takım ve Mavi Takım adını bu akşam aldı.

Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star bölümünde Ünlüler ve Gönüllüer takımları ödül oyununda karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede Gönüllüler takımı 9-8'lik üstünlüğe sahipken Barış Murat Yağcı'nın sayısı ile oyunda eşitlik sağlandı. Eşitliğin sonrasında yapılan en iyiler karşılaşmasında Ünlüler takımı Sema ve Barış'ı, Gönüllüler takımı ise Ayşe ve Ogeday en iyiler seçilerek bir kez daha mücadele etti. Oyunu Barış'ın aldığı sayı ile Ünlüler takımı kazandı.

Ödül oyununun sonrasında, programın en sevilen oyunlarından olan Bil Bakalım izleyenlerle buluştu.

Survivor Bil Bakalım'ı Hangi Takım Kazandı?

Programın en sevilen oyunlarından olan Bil Bakalım oyununda yarışmacılar sahne aldı. Bu akşamki ödülü 5 bin TL hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı olan oyun yarışmacıları heyecanlandırdı. Eğlenceli anları izleyicilere sunan yarışmayı 10-5 üstünlükle Ünlüler takımı kazandı.

Survivor Yeni Takım Üyeleri Kimler Oldu?

Survivor'da haftanın en merak edilen konusu yeni takımların nasıl olacağıydı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı düzenlenen konseyde; "Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda.'' ifadeleri ile takımların değişeceğini resmen duyurmuştu. Bu akşam son kez Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışan takımlar artık Kırmızı ve Mavi takım olarak yarışmada adlandırılacaklar. Takım üyelerinin ise değişeceği, programın takipçileri tarafından bilinenler arasındaydı. Peki; Survivor All Star yeni takımlar kimlerden oluşuyor?

Survivor All Star'da takımları değişen isimler henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile yeni takımlar belli olacak.