Finale doğru adım adım ilerlerken yarışmada heyecan en üst seviyelere ulaşmaya başladı. Ödüle yaklaştıkça rekabetin arttığı yarışmada puan durumu oldukça merak edildi. İşte 21 Nisan Perşembe Yemekteyiz puan durumu! Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Her hafta farklı yarışmacıların yer aldığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılar yer aldı. Bu hafta yarışmacıların puan durumu ise oldukça merak edildi. İşte Yemekteyiz puan durumu...

Yemekteyiz Puan Durumu

İlk gün yarışan Pınar Başoğlu yarışmaya "Yemeklerime güveniyorum, birinci olacağım" iddiası ile başlamıştı. Diğer yarışmacılar ile girdiği diyaloglar ile de en çok konuşulan yarışmacılar arasına girdi. Hazırladığı menü ile de rakiplerine ilk gün yemek hazırlayan yarışmacı oldu. Pınar hanımın hazırladığı menü ise: Lebneniye Çorbası, Beşamelli Tavuklu Volovan Üzerine Domates Soslu, Semizotlu Salatalık Mezesi, Kremalı Mantar Soslu Ispanak Yatağında Bonfile, Soya Soslu Sebzeli Pilav, Top Peynirli Narlı Yeşillik Salatalık, Ekler şeklindeydi. Gün sonunda ise puanlama şu şekildeydi;

Bilge Hanım - 5 Puan

Muhammet Bey - 6 Puan

Kenan Bey - 7 Puan

Bahar Hanım - 6 Puan ve

Zuhal Topal - 7 Puan vererek,

Toplam: 31 Puan ile ilk günü tamamladı.

Haftanın ikinci yarışmacısı olan Bilge Hanım ise yarışmada tartışmaların odağı haline geldi. Hazırladığı menünün ve sunumunun ardından Pınar hanın ile olan tartışmaları gündem oldu. Bilge hanımın menüsü ise: Kestane Çorbası, Pazı Sarması, Naneli Yoğurt, Şanlıurfa Usulü Borani, Sezar Salatası, Hurma Browni şeklindeydi. Bilge hanımın gün sonu puanlaması ise şu şekildeydi:

Pınar Hanım: 3 Puan

Muhammet Bey: 5 Puan

Kenan Bey: 4 Puan

Bahar Hanım: 4 Puan ve

Zuhal Hanım: 5 Puan vererek

Tolam: 21 Puan ile günü tamamladı.

Haftanın üçüncü yarışmacısı olan Muhammet Bey en iddialı yarışmacılardandı. Gastronomi bölümünü okuyan ve dünya mutfağına hakim olan yarışmacı, hazırladığı menü ile de iddiasını gösterdi. Muhammet beyin menüsü: Muskatlı Brokoli Çorbası, Rock [ampersand] Roil Sushi, Yabani Pirinç Teriyaki Soslu Somon, Vinegret Soslu Portakallı Avakodo Salatası, Dakuaz Tatlısı şeklindeydi. Gün sonunda Muhammet beyin puan durumu ise şu şekildeydi:

Pınar Hanım - 6 Puan

Bilge Hanım - 7 Puan

Kenan Bey - 7 Puan

Bahat Hanım - 7 Puan ve

Zuhal Topal - 8 Puan vererek,

Toplam: 35 Puan ile günü tamamladı.

Toplam puan olarak bakıldığında şu anda birinciliğe ve ödüle en yakın isim oldu. Finale bir gün kala bugün yanı 21 Nisan Perşembe günü yarışacak olan Kenan Beyin ise performansı ve puan durumu merak konusu.