Futbol severler tarafından sürekli takip edilen karşılaşmaların hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Dünya ve Türkiye liglerinde bugün oynanacak maçları sizler için gursesgazetesi.com adresinde hazırladık.

Futbol severler tarafından sürekli takip edilen karşılaşmaların hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Dünya ve Türkiye liglerinde bugün oynanacak maçları sizler için gursesgazetesi.com adresinde hazırladık. 21 Nisan 2022 oynanacak futbol maçları ve yayımlanacağı platform listesi.

Süperlig ve önemli dünya ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen kişiler bugün oynanacak maçları ve yayınlanacağı kanal listesini merak etmekte. Yayın kuruluşlarının internet ve mobil üzerinden hizmet vermesiyle birlikte tüm futbolseverler karşılaşmaları anlık olarak takip edebiliyor. Yapılan sistemle birlikte internet ve akıllı telefon üzerinden maçlar takip edilebiliyor. Karşılaşmalar anlık olarak takip edilebilirken sizler için yayınlanacağı platformların listesini hazırladık.

1. LİG'de bugün oynanacak maçlardan biri Adanaspor-Samsunspor karşılaşması taraftarlar tarafından bekleniyor. Karşılaşmaya iki takımda en iyi şekilde hazırlanırken 3 puanı hanesine yazdıracak takım ise merak ediliyor. Diğer Dünya Liglerindeki karşılaşmalara da yer verdiğimiz listede birçok önemli maç yer alıyor. D-Smart kanalları üzerinden yayımlanan dünya ligi karşılaşmalarını aboneliği bulunan tüm kişiler istedikleri yerden izleyebiliyor. Peki 21 Nisan Perşembe gününde dünya ve Türkiye'de hangi futbol maçları olacak? Bugünn yapılacak futbol karşılaşmalarının yayınlanacağı kanal listesi karşınızda.

21 Nisan Perşembe Oynanacak Furbol Maçları

12.00 Ulsan Hyundai-Guangzhou Spor Smart 2

14.00 Shandong Luneng-Lion City Spor Smart 2

17.00 Adanaspor-Samsunspor TRT Spor

17.00 Daegu-Urawa Spor Smart 2

20.00 Levante-Sevilla Spor Smart

20.30 Eyüpspor-Boluspor TRT Spor

21.00 Cadiz-Athletic Bilbao Spor Smart 2

21.45 Burnley-Southampton S Sport

22.30 Real Sociedad-Barcelona Spor Smart

22 Nisan Cuma Oynanacak Furbol Maçları

14.00 Jeonbuk-Gia Lai Spor Smart 2

17.00 Sydney-Yokohama Marinos Spor Smart 2

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerabhçe beIN Sports 1

23.15 Al Shabab-Mumbai City Sport Smart 2

23.15 Al Taawon-Al Duhail Spor Smart