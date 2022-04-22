Türkiye'de her gün merakla takip edilen reyting sonuçları 21 Nisan 2022 Perşembe günü nasıl sonuçlandı? İşte Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız Reyting Sonuçları..

Türkiye'de merakla takip edilen gelişmeler arasında yer alan reyting sonuçları 21 Nisan 2022 Perşembe günü yine merak konusu oldu.

Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 21 Nisan Perşembe günü yayımlanan Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız yapımlarının reyting sonuçları ne durumda? Dizi severler tarafından sürekli olarak takip edilen Sadakatsiz dizisi herkesin beğenisini toplamış durumda. Herkes tarafından sevilen dizilerin reyting sonuçları da belli oldu.

Günlük olarak açıklanan reyting verileri her günün en çok izlenilen dizi ve programlarını veriye dökerek bizlere sunmaktadır. Perşembe günü yayımlanan en çok izlenen dizi ve programlar arasında Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız programları yer alıyor.

21 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 2.sırada “Mahkum” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star Anlat Bakalım, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.