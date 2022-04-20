Nisan ayının gelmesi ile birlikte evde bakım aylıkları yatan şehirlerin açıklanması bekleniyor. Nisan ayında evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Peki listede yatmayan hangi iller var, diğer illere ne zaman maaşlar yatırılacak? 2022 Nisan Evde maaş aylığı ödemeleri ne zaman yatar? tüm detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği aylık ödemeleri arasında yer alan evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. 21 Nisan evde bakım parası yattı mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği projeler kapsamında evinde bakıma muhtaç ihtiyarların veya engellilerin bakımından sorumlu kişilere aylık olarak yatırılan ödemeler yapmaktadır.

Bu ödemelere evde bakım maaşı adı verilmektedir. Bu maaşı almak isteyen kişiler bulundukları ilin Aile Çalışma İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ve hasta veya engelli yakınlarına baktıklarını doğru bir şekilde beyan ederek bu maaştan faydalanabilirler. Evde bakım maaşları her ayın 15’inden sonraki günlerinde, iller arasında sırayla yatırılmaktadır. Nisan ayında bazı illerde yatırılan bu maaşların listesi güncellendi.

Evde Bakım Maaşı Yapılan İller

1-AMASYA 2- KIRKLARELİ 3- EDİRNE 4- BOLU 5- SAMSUN 6- AKSARAY 7- ORDU 8- HATAY 9- SAKARYA 10- ANTALYA 11- AFYONKARAHİSAR 12- İZMİR 13- BALIKESİR 14- ISPARTA 15- KONYA 16- DİYARBAKIR 17- MANİSA 18- UŞAK 19- BİLECİK

Site okurlarımızın ayın ilk günleri en çok sordukları soru ” evde bakım maaşları ne zaman yatmaya başlar? ” sorusu oluyor. Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibari ile yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediyoruz.Listede yer alan 48 ilde evde bakım maaşları yapılmıştır.

2022 Yılı Evde Bakım Maaşları Tutarı

Nisan 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2022 ilk altı ay için evde bakım ücreti 2354 TL'dir.

Nisan 2022 Evde Bakım Paraları Ne Zaman Yatar?

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır