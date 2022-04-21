Son zamanlarda dalgalı bir şekilde piyasada seyreden altın fiyatlarının güncel hali sıkça araştırılıyor. Peki; 21 Nisan 2022 altın fiyatları kaç lira? Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları kaç TL? Güncel altın fiyatları gursesgazetesi.com'da...

Son zamanlarda dalgalı bir şekilde seyreden altın dünkü çakılma ile günü oldukça düşük bir rakam ile kapatmıştı. Dün akşam altın fiyatları günü, 918,9 TL ile tamamlamıştı. Vatandaşlaar bugün altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor.

Dünkü düşüşü ile vatandaşların kuyumculara akın etmesine sebep olan altının bugün fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Ülkemizdeki en güvenilir yatırım kaynaklarından olan ve hediye olarak vermek için de sıkça tercih edilen altın son yıllarda üst üste gelen zamlarla vatandaşın yatırım gücünü zayıflatmıştı. Son hafta boyunca ise dalgalı bir şekilde seyreden altın, yatırımcıların kafasında soru işaretleri yaratmıştı. Dün sabah altın fiyatlarının güne düşük rakamlardan başlaması ise vatandaşların altım alımı yapmasına sebep oldu. Yüksek miktarda alım sonrası uzmanların yüksek fiyatlar beklediği altında bugün durumun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve sıkça araştırılmaya başladı. Vatandaşların merak ettiği bugün altın alınıp alınmayacağı konusu da yine sıkça araştırılan konular arasına girdi. Peki; bugün altın alımı yapılmalı mı?

21 Nisan 2022 Altın Alımı Yapılır Mı? Bugün Altın Alınır Mı?

Vatandaşların bir önceki gece saatlerinden itibaren araştırmaya başladığı "Bugün altın alınır mı?" sorusuna gerek finans uzmanları gerekse bazı sosyal medya hesapları yatırım tavsiyeleri vermeye başladı. Ancak; yatırım tavsiyesi veren kişi ya da kurumlar ile işbirliği yapmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Yatırım tavsiyesi veren ya da verdiğini iddia eden kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmadan önce sıkı bir araştırma sürecine girilmesi gerekmektedir. Tavsiye adı altında vatandaşların alacağı hizmetler, para ve zaman kaybına sebep olabiliyor. Bazı dolandırıcılar ise ücretli yatırım tavsiyeleri verdiğini iddia ederek vatandaşları dolandırabiliyor. Bu nedenle yatırım tavsiyesi alacak olan vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Piyasayı takip eden vatandaşlar kendi bilgileri kadarıyla dahi başarılı yatırımlar yapabilmektedir. Peki; bugün altın kaç lira?

21 Nisan Altın Kaç TL? Bugün Altın Fiyatı Kaç TL?

Gram Altın Alış: 919,37 TL

Gram Altın Satış: 922,47 TL

Çeyrek Altın Alış: 1.471,79 TL

Çeyrek Altın Satış: 1.504,32 TL

Yarım Altın Alış: 2.934,53 TL

Yarım Altın Satış: 3.008,68 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 5.887,46 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 5.998,95 TL