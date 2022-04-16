Milyonlarca kişinin beklediği YKS sınavı bu sene ne zaman yapılacak? Adayların üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için girdikleri YKS sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Her sene milyonlarca adayın hazırlanarak heyecanla beklediği YKS sınavı yaklaştı. İki oturum şeklinde yapılan sınavın dönem sonuna yaklaştıkça adaylar için büyük heyecan yarattı. Tüm sene boyunca istedikleri bölüme girebilmek için çalışan adaylar sınavın hangi gün olacağı konusunda internette sık sık atraştırma yaptı. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Bu sene ünivertesite sınavları hakkında pek çok yeni gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden en önemlisi baraj puanlarının kalkması oldu. Eski dönemde ön lisans ve lisans programlarında alınması zorunlu olan 150 ve 180 olan iki aşamalı sınavda artık baraj puanı aranmayacağı açıklandı. Sosyal medyada tartışma yaratan bu karar sonrasında ilk kez adaylar bu sene sınava girecek.

Geçen sene 2,5 milyon adayın girdiği sınavda pek çok kişi baraj puanına takılmıştı. Geçen sene yapılan sınavda Temel Yeterlilik Testine giren adayların yüzde 32'si yani 700 bin kadar öğrenci barajı geçemedi. Alan Yeterlilik Testinde ise öğrencilerin yüzde 58'i sayısalda, yüzde 40'ı sözelde, yüzde 52'si ise eşit ağırlıkta baraja takıldı. Bunun üzerine bu yıl sınava girecek olan öğrencilerin geçen seneye oranla artacağı söylendi.

Eski dönemde TYT sınavına girerek baraj puanını geçemeyen öğrenciler AYT sınavına giremiyordu. Baraj puanının kalkması sonucunda sınavda büyük değişiklikler oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan pek çok kullanıcı arasında ise bu gelişme tartışmalara yol açtı. Kimi kullanıcı bu gelişmeyi olumlu bir şekilde karşılarken, kimi kullanıcı ise doğru bulmadığını açıkladı.

Bu sene yapılacak olan YKS sınavının ise ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınava girecek olan adaylar sınav tarihi için gün sayerken, pek çok kişi internette bu konu ile alakalı sık sık arama da yapmaya başladı. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS Sınav Tarihi Nedir?

İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın birincisi TYT yani Temel Yeterlilik Testi iken ikincisi AYT yanı Alan Yeterlilik Testidir.

TYT - 18 Haziran 2022 Cumartesi günü, saat; 10.15'te yapılacaktır. TYT sınav süresi ise 165 dakikadır.

Gözden kaçırmayın Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2022

AYT - 19 Haziran 2022 Pazar günü, saar; 10.15'te yapılacaktır. AYT sınav süresi ise 180 dakikadır.