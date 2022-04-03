Yeni bebeği olan aileler bebek için nüfus cüzdanı çıkarma telaşına girmektedir. 2022 yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri nelerdir diye soranlar için işte, yeni doğan bebeğe nüfus cüzdanı için gerekli belgeler…

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Nüfus cüzdanı çıkarmak her yerde zorunlu olduğu gibi ülkemizde de zorunludur. Yeni bebeği olan aileler nüfus cüzdanı çıkarmak için işlemlere başlamaktadır. Yeni bebek sahibi olan ailerin izlemesi gereken bazı yollar vardır. 2022 yılıyla birlikte yeni doğan bebek kimlikleri artık Türkiye’de geçiş aşaması süren çipli kimlik kartlarından oluşacak. Çipli kimlik kartları uluslararası geçerliliğe sahip olan ve pasaport yerine kullanılabilen teknolojik donanım ile donatılmıştır.

Yeni kimlik kartlarının üzerinde fazladan bilgilere yer verilmeyip, diğer bilgiler de çip içerisinde şifreli bir şekilde korunmaktadır. Bu sayede kimliğin çalınma veya kopyalanma gibi durumları ortadan kalkmaktadır.

Yeni doğan bebeğin kimlik kartı nereden alınır?

Yeni doğan bebeklere nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri için öncelikle başvurular il veya ilçe nüfus müdürlüklerine yapılmaktadır. Bunun sonucunda il veya ilçeden alınan başvurular Ankara Genel Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilecek ve burada yeni kimlik kartı basılacaktır. Farklı ilde olan kişiler kimlik kartlarını kargo ile teslim almaktadır. Çıkış ili Ankara olan kargo duruma göre 1 ila 3 gün arasında değişiklik gösterir. Kargolar PTT tarafından teslim edilmektedir. Kargonun geldiği zaman evde bulunmamanız halinde ise kargonuzu ilgili PTT şubesinden teslim alabilirsiniz.

Bebekler için de Nüfus Müdürlüklerinden sıra alınmakta

Eski kimlik cüzdanını yenilemek isteyen kişiler bulunduğu il veya ilçenin nüfus müdürlüklerinden sıra alıp işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Aynı işlem yeni doğan bebeklerin kimlik kartları için de geçerlidir. Sıra almadan da nüfus müdürlüğünden işlem yapabilirsiniz ancak bazı zamanlar uzun sıralar bekleyebilirsiniz. Sıra alma işlemleri telefon ile arayarak veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2022 yeni doğan bebeklere kimlik kartı nasıl alınır?

Bebeğiniz hastanede dünyaya geldiği zaman hastaneden sizlere doğum belgesi verilecektir. Bu doğum belgesi ile birlikte nüfus müdürlüğüne gideceksiniz. Aynı zamanda nüfus müdürlüğüne giderken anne veya babaya ait nüfus cüzdanı/kartı veya pasaportu da olmalıdır. Bu belgeler ile yeni kimlik kartı için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer anne veya baba bulunmuyorsa birinci dereceden akrabalar da yeni kimlik kartı için başvuru yapabilirler.

2022 yeni doğan bebekler için kimlik kartı başvuru süresi

Yeni doğan bebekler için nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri en geç 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bebeğiniz dünyaya geldikten ve doğum belgesini aldıktan sonra 30 gün içerisinde yeni kimlik başvurusunda bulunmamanız halinde geç kimlik başvurusu cezası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu cezalar her yıl artmaktadır. 2021 yılı için ceza ücreti 30 TL olurken 2022 yılında geç başvuru yapanlar 37,5 TL geç kalma bedeli ödemektedirler.

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