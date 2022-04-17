Bayram tatillerinde ve yaz ayı için yer ayarlamak isteyen kişiler yazlık fiyatlarını merak ediyor. Yazın başlamasıyla birlikte rezervasyon yapılan yazlıklar hangi bölgelerde daha uygun? 2022 yılında Alaçatı, Marmaris, Bodrum ve Çeşme yazlık fiyatları ne kadar?

Bayram tatillerinde ve yaz ayı için yer ayarlamak isteyen kişiler yazlık fiyatlarını merak ediyor. Yazın başlamasıyla birlikte rezervasyon yapılan yazlıklar hangi bölgelerde daha uygun? 2022 yılında Alaçatı, Marmaris, Bodrum ve Çeşme yazlık fiyatları ne kadar?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatile giitmeyi düşünen kişiler otel ve yazlık rezervasyonlarını şimdiden yapmaya başladı. Bu sene yaşanan zamlardan sonra yazlık fiyatları tatile gidecekler tarafından oldukça fazla merak edilmekte. Her geçen gün yapılan yeni zamlarla birlikte yazlık fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. Fiyatlar karşısında müşteriler oldukça şikayetçi durumda.

Yaz aylarında günlük yaşam stresini azaltmak ve dinlenmek için gidilen tatiller için uygun yer aranmakta. Çok fazla bireyden oluşan aileler veya büyük arkadaş ortamları tatillerini daha uyguna getirmek ve daha rahat bir deneyim yaşamak için yazlıkları tercih ediyor. Fakat bu sene yazlık fiyatı rakamlarının yüksek seviyelere ulaşmasıyla vatandaşlar tatil yapmakta zorlanacak gibi gözükmekte.

Alaçatı, Marmaris, Bodrum ve Çeşme Yazlık Fiyatları Ne Kadar?

Alaçatı, Marmaris, Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil alanlarında yazlık fiyatları uçmuş durumda. Bodrum ilçesinde lüks sitelerdeki aylık fiyatları neredeyse ev fiyatlarına yaklaşmış durumda. Yapılan incelemelere göre Bodrum'da Temmuz ve Ağustos aylarında lüks evlerin fiyatları 100 bin euro ile 200 bin euro arasında değişiklik gösteriyor. Rezidans daireler için de durum 30 bin dolar ile 45 nin dolar arasında.

Ortalama olarak aylık ev fiyatları 30 bin TL'den başlayarak 200 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Artan bu fiyatlar sonrasında tatile gitmek isteyen kişiler bir kez daha kendi hesaplamalarını yapabilir. Çeşme ve Alaçatı’da aylık daire kiraları 6bin TL ile 7 bin TL'den başlarken, yazlıklarda ise 150 bin liraya kadar çıkabiliyor.