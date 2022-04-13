Android telefonlarda başkasının Whatsapp mesajlarının okunabildiği ortaya çıktı! Android telefona sahip olan herkes, başkalarının mesajlarını okuyabiliyor! Peki; başkasının Whatsapp mesajları nasıl okunur, Android başkasının mesajları nasıl görülür, sevgiliye gelen mesajlar nasıl okunur?

Android telefonlar, açık kaynak yazılımlara ve Google Play Store'da bulunmayan uygulamaların cihazlara yüklenebilmesine olanak sağlıyor. Ancak son günlerde sosyal medyada yayılan bir uygulama adı ile başkasına gelen Whatsapp mesajlarının okunabildiği ortaya çıktı. Pek çok kişi, durumu protesto ederek paylaşsa da, bazı kesimler "Siber Zorbalık" çatısı altında olan bu işlemi destekledi. APK adı verilen ve Google Play Store'da bulunmayan bir uygulama sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Peki; APK nedir?

APK Nedir?

APK; yalnızca Android tabanlı işletim sistemine sahip telefonlara yüklenebilinen bir uygulama sistemidir. Android cihazlara sahip olan kişiler, istedikleri uygulamayı Google Play'den indirmek yerine internetten indirebilir. Genellikle para hileli oyunlar için kullanılan APK dosyaları, Google Play Store'da yer alamayacak ya da Google Play Store'dan kaldırılmış uygulamaları indirmek için de kullanılıyor.

APK Neden İndirilir?

Pek çok web sitesinde APK dosyaları indirilmeye hazır bir şekilde paylaşılmıştır. Vatandaşlar ise pek çok sebepten dolayı android cihazlarına APK dosyalarını indirmektedir. APK dosyalarının indirilmesi için birkaç sebep şu şekildedir;

Oyunlarda para ve can gibi hileler yapabilmek için

Android sürümünün yetersiz kabul edilmesi nedeniyle Google Play Store'dan indirilemeyen uygulamaları indirmek için

Ücretli uygulamaları ücretsiz indirebilmek için

Google Play Store'da bulunmayan uygulamaları indirebilmek için

2022 Başkasına Gelen WhatsApp Mesajları Nasıl Okunur?

Whatsapp'ın QR kod ile bilgisayardan WhatApp Web kullanımı sağlamak amacıyla çıkarttığı özellik, siber zorbaların dikkatini çekti. 3'ncü kaynak yazılım geliştiricileri, "WhatsApp for Whatscan" adlı uygulamayı çıkardı ancak uygulama kişi haklarının ihlali nedeniyle Google Play Store'da yer bulamadı. İnternetten APK olarak indirilebilen bu uygulama sayesinde, insanlar başkalarının telefonlarına gelen WhatsApp mesajlarını kolayca okuyabiliyor.

Android cihazda kullanılan uygulama açıldığında bir QR kod gösteriyor. Bu QR kod ile mesajları okunmak istenilen cihazdan taratma işlemi yapılıyor. WhatsApp Web'e bağlanmaya oldukça benzeyen sürecin ardından uygulamanın kurulu olduğu android cihaz, diğer telefonun mesajlarını görebiliyor. Ancak; mesajları okunan kişi, WhatsApp'ta "Cihazlar" sekmesine girerek bu durumu görebiliyor. Kişi haklarının ihlaline sebep olan bu yazılımı kullananlara dava açılabiliyor. Ayrıca uygulama telefona indirildiği andan itibaren pek çok virüsü cihazın içine yerleştirerek, kişilerin bilgilerini de çalıyor.