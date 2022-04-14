Son iki yıldır pandemi sebebiyle umre yapmak isteyen vatandaşlar, pandemi sebebiyle Suudi Arabistan'a gidemiyordu. Peki; Umre seferleri başladı mı? Umre'ye nasıl gidilir? 2022 Diyanet Umre fiyatları kaç TL?

Milyonlarca müslüman, Umre ve Hac seferlerine ilişkin açıklama bekliyordu. Bu yıl Suudi Arabistan'ın açıklamaları sonrasında umre ve hac seferleri başlatıldı. Müslümanlar ise Diyanet'ten gelecek resmi açıklamaları bekliyordu. Umreye gidilebilecek mi, umre fiyatları kaç TL olacak gibi sorular müslüman vatandaşlarımız tarafından sıkça aratıldı. Peki; 2022 Umre fiyatları belirlendi mi, Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geli mi?

2022 Umre Fiyatları

Pandemi nedenyile iki yıldır umre ve hac seyahatlerini islam alemi mensupları gerçekleştiremiyordu. Ancak kısa bir süre önce Suudi Arabistan; hac ve umre seferlerinin başlatıldığını açıkladı. Ülkemizdeki müslüman vatandaşlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyordu.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Ali Erbaş umre ve hac ibadetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı vesilesiyle basın mensupları ile buluşan Ali Erbaş; hac ve umre fiyatlarına da değindi.

Ali Erbaş; Suudi Arabistan Hac ve Umre Başkanı Dr. Tevfik Er Rabia ile üç hafta önce yaptıkları görüşmede kendisine, ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının oldukça düştüğünü ve vatandaşların hac ve umre görevlerini yerine getirmek istediğini ilettiğini açıkladı.

2022 Umre'ye Kaç Kişi Gidebilecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı toplantıda hac ve umre için belirlenen kişi sayısına da değindi. Erbaş; gitmek isteyen her vatandaşın umre görevini yerine getirebileceğini belirtti. Yaş sınırı ile ilgili yaptığı açıklamada Erbaş; umre ziyaretleri için vatandaşlarda yaş sınırı gözetilmeyeceğine de değindi.

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Yaptığı toplantıda basın mensuplarına hac ve umre ziyaretlerine ilişkin bilgiler veren Erbaş, umre ziyaretlerine ilişkin planlamanın resmi olarak Ramazan ayı sonrasında başlayacağını belirtti. Henüz resmi bir tarih vermeyen Ali Erbaş, umre fiyatlarına da değindi.

Vatandaşların umre ibadeti ile ilgili en büyük merak konusu olan umre ziyaretlerinin fiyatına değinen erbaş; bakanlıkların kendi aralarında "Hac ve Umre Kurulu" adı altında toplanacağını ve umre fiyatlarına ilişkin karar alacaklarını açıkladı.

Ali Erbaş'ın net bir rakam vermemesi nedeniyle vatandaşlar Ramazan ayıb sonrasında yapılacak resmi açıklamaları beklemeye başladı.