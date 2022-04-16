En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Twitter, her geçen gün yeni özellikleri test aşamasına almaya başladı. Son olarak da tweet düzenleme özelliği hakkında denemeler yapan Twitter'ın ise bu özelliği ne zaman getireceği merak konusu oldu. İşte Twitter'a yeni gelen güncellemeler...

Twitter kullanıcılarının en başından bu yana eksik olduğunu ve gelmesi gerektiğini söyledikleri özellik test aşamasına alındı. Kullanıcıların attıkları bir tweet üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaması oldukça olumsuz bir durum olarak görülüyordu. Uzun süre boyunca bu düzenlemenin yapılması gerektiğini vurgulayan kullanıcılara beklenen haber ise geldi. Twitter bugün itibariyle "tweet düzenleme" butonunu test etmeye başladı. Twitter kullanıcılarını ilgilendiren bu gelişme sosyal medyayı ikiye böldü. Bir yandan uzun süredir bu özelliğin olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar olumlu bakarken, diğer yandan bu özelliğin pek doğru bir gelişme olmadığını söyledi. Peki Twitter'a gelen yeni özellik ne zaman kullanılmaya başlanacak? İşte detaylar...

Twitter yetkililerin, kullanıcılar tarafından uzun süredir talep ettikleri özelliği denemeye başlamaları oldukça sevindirici bir haber olarak karşılandı. Bunun üzerine sosyal medya ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar bu özelliğin gelmesinin iyi olduğunu söylerken kimileri ise gereksiz buldu.

Bazı kullanıcılar uzun süredir beklenen bu özelliğin kullanıcılar için oldukça olumlu ve işe yarar bir gelişme olduklarını vurguladı. Diğer yandan atılan bir tweet hakkında değişiklik yapılabilmesinin diğer platformlarda olduğu gibi Twitter'da olması gerektiğini söyledi. Yapılan herhangi bir hata ya da fikir değişikliğinde atılan hiçbir tweetin değiştirelememesi çoğu kullanıcı için olumsuz bir durumdu. Twitter kullanıcıların son derece kullanışlı buldukları bu özellik oldukça iyi bir şekilde karşılandı.

Bir diğer yandan ise diğer kullanıcılar bakımından olumsuz olma nedeni de aynıydı. Pek çok kişinin kullandığı ve çoğu zaman sosyal olaylarda da ilk başvurulan alanın Twitter olması, bu özellik bakımından iyi olmadığını vurgulandı. Herkesin aynı amaç için tweet atmadığını vurgulayan kullanıcılar tweet değişikliğinin olumsuz durumlara yol açabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra daha önce beğenilen bir tweetin sonradan değiştirilebilmesi bazı kullanıcılar için adeletsiz bir ortamın doğabileceği ihtimalini barındırıyor. Twitter kullanıcılarını ikiye bölen bu testin ise ne zaman geleceği bir diğer merak edilen konulardandı.

Twitter Düzenleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Uzun süredir beklenen ve çalışmaları devam eden özelliğin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Fakat denemenin ve çalışmaların sonucunda en yakın zamanda özelliğin kullanıcıların hizmetine açılması bekleniyor.