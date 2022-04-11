Ülkelere tanınacak olan hacı adayı kontenjanları yavaş yavaş belli olurken Türkiye için de karar çıktı. 2022 Türkiye hacı adayı kontenjanı belli oldu. Hacca gitmek isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren o haber geçtiğimiz günlerde geldi. Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek? İşte detaylar...

Her sene milyonlarca kişinin gittiği hac için bu sene de kontejan belli oldu. Farklı ülkelerden hacca gitmek için kontejanlar belli olurken Türkiye'nin hacca gitme kontenjanı merak edildi. Bu sene Türkiye'den kaç kişi hacca gidebilecek? 2022 Türkiye hacca gitme kontenajı ne kadar?

Özellikle de Ramazan ayında milyonlarca kişinin gönlünden hacca gitmek geçiyor. Sürekli olarak niyetlendiğimiz hacca gitme, bu sene için kontenjanlarını belirledi. Suudi Arabistan'dan 1 milyon hacı adayı kabul edilecekken Türkiye için bu sayısının kaç olduğu merak edildi.

Hacca Nasıl Gidilir?

Hacca gitme hacı adayları ile ilgili açıklamalar yapan Hac ve Umre Genel Hizmetler Müdürü Remzi Bircan o çok beklenen haberi verdi. Türkiye için kaç hacı adayının kabul edileceği belli oldu. Remzi Bircan ''Arabistan makamları her ülke için kullanabilecekleri kontenjanı hala belirlemediler. Belirlenmesinin ardınan Hac ve Umre Kurulu'muzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iş ve işlemlerine başlayacağız.'' dedi.

Hacca gitmek için gün sayan ve uzun süredir açıklama bekleyen vatandaş ise şimdiden heyecanlı ve merak içinde. Bu açıklamaların ardından merak edilen bir konu daha gündeme geldi. Vatandaşlar yeniden bir kura çekiminin olup olmayacağını merak ederken Remzi Bircan bununla ilgili de açıklamalar da bulundu.

Remzi Bircan kura çekimi ile ilgili olarak ''Bu sene için 2022 yılı haccı için yeniden bir kura çekim işlemi olmayacak. Pandemi başlamadan önce biz başkanlık olarak 2020 yılının Ocak ayının 9'unda bir kura çekmiştik. Bu kurayı esas alacağız. Bu kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın kurulumuzun almış olduğu karar gereği bu haklarını bir sonraki yıllara ertelemek isteyen vatandaşlarımızın cüzi sembolik bir para yatıranların haklarını biz 2022 yılına ötemiştik. Bu haklar devam ediyor. Eski kuraya göre hacı adaylarının hakları devam edecek. Umre ibadetleri de açıldı. Dün itibariyle açılmış oldu. Başkanlık olarak en hızlı bir şekilde pozisyon alacağız bunları planlayacağız vatandaşlarımıza duyuracağız. Ama Ramazan ayından sonra çok rahat bir şekilde şu andan itibaren kafalarında planlasınlar.'' dedi.

2022 Türkiye'den Kaç Kişi Hacca Gidecek?

Hacı kontenjanının dilenen seviyese olmasa da yeterli seviyede olduğunu söyleyen Remzi Bircan henüz bir sayı açıklamanın doğru olmadığını, tam anlamıyla kaç kişinin hacca gideceğinin de belli olmadığını söyledi.

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