İftar çadırlarının kurulmasıyla birlikte pek çok kişi nerede kurulduğunu merak etti. Karadeniz bölgesinde kurulan iftar çadırları vatandaşın merak konusu oldu. 2022 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize iftar çadırları nerede kuruluyor? Trabzon, Ordu, Giresun, Rize Ramazan çadırları nerede kuruldu?

İftar çadırlarının kurulmasıyla birlikte pek çok kişi nerede kurulduğunu merak etti. Karadeniz bölgesinde kurulan iftar çadırları vatandaşın merak konusu oldu. 2022 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize iftar çadırları nerede kuruluyor? Trabzon, Ordu, Giresun, Rize Ramazan çadırları nerede kuruldu?

11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında iftar çadırları yer aldı. Geçtiğimiz iki sene boyunca pandemi nedeniyle kurulmayan iftar çadırları vatandaş tarafından merak edildi. İftar çadırlarının nerede kurulduğunu gösteren haberler büyük ilgi gördü. Özellikle de Karadeniz'de yaşayan ve oruç tutan birçok kişi Ramazan çadırlarının nerelerde kurulduğunu söyleyen açıklamalar aramaya başladı.

2022 Trabzon İftar Çadırı Nerede Kuruldu?

Karadeniz'de özellikle de Trabzon'da oruç tutan vatandaşlar iftar çadrılarının nerede kurulduğunu merak etti. Peki Trabzon iftar çadırları nerede kuruldu? Trabzon iftar çadırları...

Boztepe Mahallesi Osmanlı Camii avlusu

İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusu

Bostancı Mahallesi

Tıp Fakültesi Önü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2022 Ordu İftar Çadırı Nerede Kuruldu?

Ordu Büyükşehir belediyesi 2022 senesinde Ramazan için çadır kurmak yerine stand kurmayı tercih etti. Standların kurulduğu ve vatandaşlara iftar saatinde yemek dağıtıldığı alan ise merak edildi. Ordu'da iftar saatleri Ramazan çadırı Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunuyor.

2022 Giresun İftar Çadırı Nerede Kuruldu?

Giresun Beykoz'da Beykoz Belediyesi ve Giresun'lular Derneği tarafından kurulan çadır Beykoz'da iftar yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oluyor. İftarların yapıldığı ve kalabalık sofraların kurulduğu Giresun iftar çadırı bu sene Beykoz'da bulunuyor.

2022 Rize İftar Çadırı Nerede Kuruldu?

Oruç tutan ve Ramazan çadırlarının nerede olduğunu merak eden Rize'liler gözlerini Ramazan çadırı haberlerine çevirdi. Rize'de iftar çadırı Rize Büyükşehir Belediyesi, Çayeli, Ardeşen bölgelerinde kuruluyor.