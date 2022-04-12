Ekonomik şartlar nedeniyle yükselen akıllı telefon fiyatları vatandaşların alım gücünü etkiliyor. Telefon satışlarında taksit seçeneğinin yasak olması ise vatandaşları yeni yollar aramaya itiyor. Peki; nasıl taksitli telefon alınır? 2022 taksitle telefon alma, taksitli telefon alma şartları, 2022 akıllı telefon kredisi

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1 Şubat 2014 tarihinde cep telefonlarının taksitli satışları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yasaklanmıştı. Taksitli telefon satışlarının yasaklanmasıile pek çok firma telefonları farklı isimler altında vadeli ödeme seçenekleriyle satmaya başladı. Teknolojik ürünler satan küçük çaplı telefon dükkanları taksitli satışlarına farklı yöntemler ile yasadışı olarak devam etse de, büyük çaplı mağazalar 2014 yılından beri taksitli telefon satışı yapamıyor. Peki; vatandaşlar nasıl vadeli ödemeler ile telefon alabilirler?

Taksitli Telefon Almanın Yolları 2022

Taksitli ya da bir diğer adıyla vadeli ödemelerle akıllı telefon almak isteyen vatandaşların başvurabileceği 3 farklı yol bulunuyor. Bu yollar şu şekilde;

Alışveriş Kredisi ile taksitli cep telefonu alma

İhtiyaç kredisi ile taksitli cep telefonu alma

Faturaya ek olarak taksitli cep telefonu alma

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Cep Telefonu Alma

Günümüzde pek çok pazaryerinde ve e-ticaret sitesinde bulunan taksitli cep telefonu alma seçeneği, müşteriler için iyi bir seçenek sunuyor. Telefon almak için kullanılan alışveriş kredileri pek çok banka ve pazaryeri iş birliği ile düşük faiz oranları sunuyor.

Ancak; alışveriş kredisi kullanarak cep telefonu almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken konu, cep telefonunun fiyatı oluyor. 5 bin TL ve altındaki fiyat etiketine sahip ürünler 12 aya kadar kredi taksitine bölünebilirken, 5 bin TL ve üstü fiyat etiketine sahip ürünler ise 3 kredi taksitine bölünebiliyor.

İhtiyaç Kredisi İle Taksitli Cep Telefonu Alma

Agünümüzde 5 bin TL ve altında fiyat etiketine sahip telefon sayısının oldukça az olması, vatandaşları ihtiyaç kredisi seçeneğine itebiliyor. Telefon alacak olan vatandaşlar, halihazırda müşterisi oldukları banka firmalarından ihtiyaç kredisi alarak telefonlarını taksitli alabiliyor. Bankalarından çekecekleri ihtiyaç kredisini 36 aya kadar vadelendirebilen vatandaşlar ihtiyaç kredisi yöntemine başvuruyor.

Faturaya Ek Taksitli Cep Telefonu Alma

Faturalı hat kullanıcılarına GSM operatörleri taksitli telefon satışı yapabiliyor. Aylık fatura tutarlarına ek olarak eklenen taksit tutarlarını ödeyerek taksitli telefon alımı yapabiliyor. Bu yöntemden faydalanmak isteyen vatandaşlar "Türk Telekom Taksitli Telefon Alma" Turkcell Taksitli Telefon Alma" ya da "Vodafone Taksitli Telefon Alma" şeklinde aramalar yapıyor. Faturaya ek telefon alımı yapmak isteyen vatandaşların bir üredir operatörü kullanıyor olması, fatura ödemelerini düzenli yapması ve yüksek kredi notuna sahip olmaları gerekiyor.