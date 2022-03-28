Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından birisi olan Survivor'da 2022 Yunanistan yarışmacıları oldukça merak ediliyor. Peki 2022 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları belli oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından birisi olan Survivor'da 2022 Yunanistan yarışmacıları oldukça merak ediliyor. Peki 2022 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları belli oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski dönemlerde Türkiye'ye getirdiği Survivor yapımı kısa süre içerisinde farklı formatları ile birlikte gündeme gelen en önemli yarışmalar arasında kendine yer buldu. Acun Ilıcalı yarışmanın haklarını satın alırken Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yarışmayı hazırladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Survivor Yunanistan 2022 yılı itibari ile en fazla merak edilen konular arasında kendine yer edindi. Her sene olduğu gibi bu senede Survivor Yunanistan'da hangi yarışmacıların yer alacağı merak ediliyor. Survivor Yunanistan yarışmacılarının bilgileri ise bu sayfada yer alacak.

Survivor Yunanistan 2022 Yarışmacı Listesi

Survivor Yunanistan yarışmasının 2022 yılında ki yarışmacı listesi gursesgazetesi.com adresinde yer alacak. Yarışmacı listesi belli olduğu gibi bu sayfa üzerinden takip edebileceksiniz.

Survivor Yunanistan Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Survivor Yunanistan yarışması 2022 yılında da her sene olduğu gibi Ekai Hd kanalında yayınlanacak. İzleyiciler yarışmayı Ekai Hd kanalı üzerinden izleyebilecek. Survivor Yunanistan 2022 yarışmasının ana yayıncısı Ekai HD kanalı üzerinden sizlerde yarışmayı takip edebilirsiniz.

Survival reality şovu Skai TV'de yeniden başlıyor! Survivor Yunanistan bir kez daha Yunan ekranlarına Skai kanalında Yunan yarışmacılarla birlikte yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler Ekai HD kanalı ile Skai TV arasında araştırmalar gerçekleştirirken 2022 yılında Survivor reality şovunun hangi kanalda yayınlanacağını merak etmektedir.

Gelişmeler geldikçe bu sayfa üzerinde izleyiciler takip edebilecek.