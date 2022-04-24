Bayrama az kalmışken bayram şekerleri raflarda yerini buldu. Peki Şok market bayram şekeri fiyatları ne kadar? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da alışveriş telaşı başladı. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan bayram şekerleri ise alışveriş listesinin başında yer aldı. Bu sebeple bayrama az bir zaman kala marketlerde de şekerler yerlerini buldu. Vatandaşların en çok tercih ettiği marketlerden biri olan Şok markette de bayram şekeri satışları başladı. Gelen ürünlerin oldukça tercih edildiği markette şekerlerin şimdiden yer alması, vatandaşların da merakını artırdı. Peki Şok markette hangi bayram şekerleri var? Şok market şeker fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Şok Market Bayram Şekeri Fiyatları

Bu sene bütçeye uygun ve çeşitliliği bol şekerler getirmeyi tercih eden Şok market, kişilerin oldukça işini kolaylaştırdı. İşte 2022 Şok market bayram şekeri fiyatları:

BIND Pirinç Patlaklı - 14,90 TL

BIND Kahve Draje - 14,90 TL

Karmen Bitter Çikolata Badem Draje - 9,90 TL

BIND Fındık Draje - 14,90 TL

BIND Portakal Draje - 14,90 TL

Kent Assortment - 12,50 TL

Ülker Karışık Meyveli - 14,90 TL

Ülker Damla Sakızlı - 14,90 TL

Ülker Lokumcuk Karışık - 14,90 TL

Torku Mevlana Şekeri (Sade) - 14,90 TL

Torku Mevlana Şekeri (Portakallı) - 14,90 TL

Torku Mevlana Şekeri (Yer Fıstıklı) - 14,90 TL

Torku Mevlana Şekeri (Çilekli) - 14,90 TL

Kent Elegan Meyve Sulu - 12,50 TL

Kent Tofy Meyve Sulu - 12,50 TL

Şahane Karışık Meyveli - 11,95 TL

Ülker Senfoni Fındık - 24,90 TL

Lokum Askı Special - 24,90 TL

Lokum Askı Meyveli - 12,90 TL

Taşkale Lokum - 17,90 TL

Şekerlerin dışında bazı çikolata fiyatları da şu şekildedir;

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Şölen Chocodans - 14,90 TL

Elvan Fondante - 29,90 TL

Bellagıo - 14,90 TL

Karmen Hindistan - 14,90 TL

Karmen Fındık Kremalı - 24,90 TL

BIND Truffles Dolgulu - 19,90 TL

Saray - 24,90 TL

Ülker Ece - 34,90 TL

Ülker Buklet Dolgulu - 24,90 TL

Gelen ürünler ile en çok tercih edilen marketlerden olan Şok market bu sene de bayram şekerlerinde kişilerin tercihlerinden oldu. Bayram şekerlerinde çeşitliliğin yanı sıra uygun fiyatta ürünlerin olması vatandaşların işini kolaylaştırdı. Erken paylaşılan kataloglar ile vatandaşlar diğer ürünleri beklediği gibi bayram şekerlerini de beklemeye başladı. Satışa sunulan bu ürünler, bayram alışverişi yapan kişiler için ilk tercih edilen marketler arasına girdi. Bayram yaklaşırken stokların güncellenceği ve yeni ürünlerin geleceği ise merak konusu oldu.