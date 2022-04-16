2022 Skoda Fabia'nın Türkiye fiyatı açıklanmıştı! Sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgi duyduğu araç, zamlı fiyatlarıyla tekrardan gündeme geldi. Peki; 2022 Skoda Fabia Kaç TL? 2022 Skoda Fabia fiyatı ne kadar? Yeni Fabia özellikleri neler?

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye satışı başlayan Skoda Fabia uygun fiyatıyla dikkat çekmiş ve sıfır araç almak isteyen vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Şık iç ve dış tasarımı, yenilikçi özellikleri ve fiyat/ performans eğrisinde değerlendirildiğinde güçlü özellikleri ile insanların ilgisini çeken araç, fiyatıyla da oldukça konuşulmuştu. Ancak Skoda tarafından yayınlanan Nisan 2022 fiyatları kullanıcıların ilgisini çekti. Skoda severlerin olşturduğu sosyal medya gruplarında duruma büyük tepki gösterildi. 379 bin TL fiyatla Türkiye pazarında satışa çıkan araç, düşük miktarlarda zam almış olsa da vatandaşlar duruma karşı tepkiliydi. Kimileri ise bu zammın yalnızca ilk zam olduğunu ve yeni Skoda Fabia'nın yıl sonuna kadar çok daha yüksek fiyatlardan listeleneceğini iddia etti. Bayram öncesi otomoil almak isteyen vatandaşlar ise internette yeni Skoda Fabia'nın fiyatını araştırdı. Peki; 2022 model yeni Skoda Fabia'nın zamlı liste fiyatları kaç TL?

Nisan 2022 Skoda Fabia Fiyatları

Skoda resmi web sitesinde paylaşılan yeni liste fiyatları vatandaşların ilgisini çekti. 10 bin TL'yi bulan zamlar, pek çok vatandaş tarafından oldukça normal ve makul karşılanırken bazı kesimler ise bu zammın yapılmasının doğru olmadığı niteliğinde görüşlerini paylaştı. Peki; resmi kaynaktan duyurulan yeni fiyat listesinde Skoda Fabia modelleri kaç TL? İşte zamlı fiyatlar;

1.0 TSI 95 PS Elite - 384 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 432 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 469 bin 900 TL

Yeni açıklanan fiyatlar ise bazı vatandaşların 2022 Skoda Fabia'yı araştırmasına sebep oldu. Aracın özellikleri internette bolca araştırıldı. Peki yeni Fabia'nın özellikleri ve farkları neler?

2022 Skoda Fabia Donanımları

2022 model yeni Fabia eski modele kıyasla 111 m daha uzun, 48 mm daha geniş, 23 mm daha alçak ve 50 litre daha büyük bagajı ile dikkat çekiyor. Otomobil tutkunları, eleştirmenleri ve otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından yüksek not alan aracın donanımları da pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. 2022 Skoda Fabia'nın donanımları ise şu şekilde;

2022 Skoda Fabia Donanımları