Ülkemizdeki en iyi yakıt firmalarından biri olan Shell ile iş ortağı olabilmeniz mümkün. Dünyaca ünlü firma olan Shell ile ortaklık yaparak bayii açmak günümüzde en karlı yatırımların başında yer almaktadır. Peki Shell bayisi açmak için hangi şartlar gerekli?

Ülkemizdeki en iyi yakıt firmalarından biri olan Shell ile iş ortağı olabilmeniz mümkün. Dünyaca ünlü firma olan Shell ile ortaklık yaparak bayii açmak günümüzde en karlı yatırımların başında yer almaktadır. Peki Shell bayisi açmak için hangi şartlar gerekli?

Akaryakıt bayisi açarak yüksek gelir elde etmek isteyen bireyler, işlemlerin nasıl yapılacağını merak etmekte. Günümüzde en kaliteli yakıt firmalarından biri olan Shell, sadece yakıt değil içerisinde bulunan birçok hizmetle birlikte müşterilerini mutlu etmeyi başarıyor. İçerisindeki hizmetlerin kaliteli olması sayesinde her müşteriyi kendine çekebilen Shell markası, sürekli olarak kendini yenileyerek gelişim alanları oluşturmaktadır. Bu nedenle Shell akaryakıt bayisini yönetmek oldukça zahmetli işlerin başında yer almaktadır. Büyük sorumluluk isteyen bu yatırım sonrasında büyük gelirler elde edebilmeniz mümkün.

Akaryakıt firmalarının geneli 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Bu nedenle görev başında olmadığınız zamanlarda ekibinizin siz yokken bile en iyi şekilde hizmet verebilmesi gerekmekte. Durum böyle olunca ekibinizi titizlikle seçerek en tecrübeli kişilerle çalışmanız gerekmektedir. Kendi hesabınıza bağlı olan bir bayi açmak istiyorsanız olabildiğince kararlı ve becerikli olmanız gerekiyor. Shell bunların karşılığında size kar elde eden bir benzin istasyonu olmanız için gerekli yakıt, destek ve eğitim programlarını sizler için sunacaktır. Kendi hesabınıza bakan bir yakıt istasyonu oluşturduğunuzda her satıştan belirli bir komisyon alarak, karınızı artırabilirsiniz. Shell bayisi olmak için belirlenen telif ücretini de ödemeniz gerekmektedir.

Shell bayisi olabilmek için birden çok şart bulunsa da talepleriniz için iletişime geçerek gerekli adımları atmaya başlayabilirsiniz. Şartları yerine getirebildiğinizde yıllık olarak kazancınız 250.000 TL ile 350.000 TL arasında değişebilmektedir. Doğru yönetimi uygulayarak bayinizin daha fazla kar elde edebilmesini sağlayabilirsiniz. Shell bayisi olmak için bazı şartları tamamlamanız gerekmektedir. Bunların başında Shell kalitesini müşterilere en iyi şekilde sunmanız gelecektir. Akaryakıt bayinizi Shell firmasına uygun hale getirerek gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekir. Bayilik almak istediğinizde çeşitli eğitimler almak durumda kalabilirsiniz. Bunların bazıları ücretsiz olurken bazıları ücretli olarak verilmektedir. Shell ile yapacağınız sözleşme öncesinde belirlenen tutar ile telif ücretlerini firmaya ödemeniz gereklidir. Kendi personelinizi kendiniz seçebilirsiniz. Bu noktada firma size müdahale etmemektedir. Fakat çalıştırdığınız kişileri İSEÇ kurallarına uyacak şekilde çalıştırmanız gerekmektedir.

Shell Bayilik başvurusu için iletişim bilgileri:

Tel: 0212 376 00 00 – lütfen 2′yi tuşlayınız

E-posta: istasyonyatirimlari@shell.com