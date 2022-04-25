Sosyal Güvenlik Kurumu belirli şartların sağlanması durumunda, reçetenizde yazılı olan gözlüğü ve camını karşılamaktadır. SGK tarafından size tanınan bu hak 3 yıl geçerlilik göstermektedir. İşte, 2022 SGK gözlük hakkı sorgulama hakkında detaylı bilgi ve SGK'nın gözlük camı fiyatlarını karşımala miktarı.

Günümüzde birçok insan çeşitli sebeplerden ötürü gözlük kullanmaktadır. Kullanılan bu gözlüklerin fiyatları ise farklılık gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu tam da bu noktada gözlük fiyatlarına katkı payı sağlıyor. Şartlara uygun olan sigortalı vatandaşlar; gözlük satın alırken SGK tarafından sağlanan bu kolaylıktan yararlanabiliyor.

Gözlük Camı Fiyatları

Gözlüklerde en önemli kısım hiç şüphesiz gözlük camlarıdır. Gözlük camlarının fiyatları çeşitlilik göstermektedir. Model ve özellikleri bazında farklılık gösteren bu gözlüklerin modelleri şu şekildedir;

Standart Gözlük Camı Fiyatları

Çeşitli isimlerle adlandırılan standart gözlük camları, filtresiz cam veya devletin karşıladığı cam olarak bilinmektedir. Bu canlar 1,50 indise sahiptir ve hiçbir filtre özelliği bulundurmamaktadır. Fiyat olarak diğer gözlük tiplerine göre oldukça uygun fiyatlı olan bu gözlük camları, genellikle vatandaşların ikinci bir seçenek olarak bulundurdukları gözlüklerdir. Dış görünüş olarak diğer camlara göre daha kalın bir yapıya sahip olan bu gözlükler genellikle 2 derecenin üstünde göz bozukluğuna sahip insanlar tarafından tercih edilmektedir. Bu gözlükler genellikle yakın okuma yapılacağı zaman sıklıkla kullanılır. Devletin hiçbir ödeme yapmadan karşıladığı bu gözlük camlarının fiyatları ise alışveriş yapmış olduğunuz yerden yere 80 TL ile 120 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Filtreli 1,50 Standart Camlar

Bu cam çeşidi ise standart gözlük camlarına oranla biraz daha konforludur. Cam kalınlığı fazla olan bu gözlük tipinde filtre bulunmaktadır. Genellikle göz bozukluğu 2 derecenin altında olan bireyler tarafından tercih edilen bu gözlük camı çok odaklı progresif özelliğine sahiptir. Fiyat aralığı 150 TL ile 200 TL arasında olan bu gözlük camlarını her yerde bulmak mümkün değildir.

İnceltilmiş Gözlük Camı Fiyatları

•%30 inceltilmiş gözlük camı fiyatları: 1.56 indisli olarak tabir edilen, göz bozukluğu-2.00 ile -3.00 ve +2 ile +3.00 arasında bulunan kişilerin tercih ettiği ve hafif olan camlara sahiptir. Üretimi esnasında kullanılan ham maddeler sebebiyle standart camlar ile karşılaştırıldığında %30 daha ince bir yapıdadır. Su itici, toz itici, transitions ve mavi filtre gibi ekstra filtreler ile de satılabilir. Bu filtrelerin fiyatı değişiklik göstermekle birlikte ortalama fiyat 250 TL ile 350 TL arasında değişiklik gözterebilir.

•%45 inceltilmiş gözlük camı fiyatları: 1.57, 1.59, 1.60 gibi indislerde üretilen ve pek çok ham madde kullanılan bu cam grubunun; Trivex ve MR8 gibi bazı özellikleri de bulunmaktadır. Ham maddeleri nedeniyle kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Özellikle çerçevesiz gözlük modellerinde bu cam çeşidi tercih edilmektedir. Standart olarak antirefle kaplama ile üretilmektedir. Ekstra filtreler ile değişiklik gösterecektir; ancak ortalama 400 TL ile 500 TL arasında değişiklik gözterir. Essilor, seiko, hoya ve zeiss gibi ithal camların tercih edilmesi durumunda ise bu fiyat 2500 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

•%60 inceltilmiş gözlük camı fiyatları: Camın ön yüzeyi düzdür. Bu yapısı sayesinde, özellikle camların kenarında meydana gelen görüntü bozulması en aza düşmüştür. Bu camlar, yüksek numarası bulunan kişiler için ekstra görüş alanı ve konfor sağlamaktadır. Ekstra ince ve hafif olması nedeniyle fiyatı; 750 TL ile 900 TL arasında değişiklik gösterir. Eğer, ithal cam tercih edilecek olursa bu fiyat 1.500 TL’yi bulabilmektedir.

•%70 inceltilmiş gözlük camı fiyatları: -6, -7 ve daha yüksek numaralarda tercih edilen, birkaç yabancı markaya ait özel camlar haricinde en ince yapıda satılan gözlük camıdır. Ortalama olarak 1500 TL ile 2000 TL arasını bulabilmektedir.

Progresif Gözlük Camı Fiyatları

Bu cam çeşidinde müşteri kısmen özgür bırakılmaktadır. Çeşitli inceltme seçenekleri, farklı filtreler ve markasını belirleyebileceğiniz daha geniş bir alana sahip olursunuz. Tüm bu farklılıklar ve değişenler nedeni ile bu gözlüklere net bir fiyat aralığı belirlemek oldukça zordur. Geniş bir fiyat skalasına sahip olan bu gözlük çeşitlerinin fiyatları ise 500 TL’den başlayıp 8000 TL’ye çıkabilmektedir.

Mavi Işık Filtreli Gözlük Camı Fiyatları

Bu gözlük tipleri daha çok, gününün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiren vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi teknolojik aletler etrafa yüksek oranda mavi ve mor ışık saçmaktadır. Bu durum gün geçtikçe göz hassasiyetine ve yorgunluğa sebep olur. Hatta ilerleyen durumlarda kişilerin gözlerinde çeşitli bozulmalar dahi meydana gelebilir tam da bu noktada mavi ışık filtreli gözlükler imdadınıza yetişir. Bu gözlükler bilinenin aksine tedavi etmez, gözlerinizin daha fazla yorgunluğuna ve hassasiyetine engel olmak ve ilerlemesini durdurmak amacı ile kullanılır. Bu gözlük camını kullandığınız zaman bazı durumlarda bilgisayar ve telefon ekranınızda ki bir metin mavi olarak görünebilmektedir. Bazı deformasyonlara yol açan bu gözlüklerin fiyatları ise genellikle 200 TL ve 300 TL arasında değişiklik göstermektedir. Reçetesiz hazır mavi gözlük camı almak isteyen vatandaşlarda bu camlara sahip olabilmektedir. Hazır mavi gözlük camlarının fiyatları ise 100 TL ile 150 TL arasında farklılık gösterebilmektedir.

Organik Gözlük Camı Fiyatları

Son yıllarda insanlarda yaşanan dönüşüm gözlük camlarına da yansıdı, her şeyin organiğine yönelen insanlar gözlüklerde de organik gözlük camına yöneldi. Bu gözlük tipi oldukça hafif bir yapıya sahiptir. Bu gözlüklerin en belirgin özelliği ise dayanıklılığıdır. Herhangi bir kırılmaya ve çizilmeye %100 dayanıklı olan bu gözlükler, ekstra kaplamalı süper hidrofobik özelliğe sahiptir. Genellikle gözlüklerinin kırılmasından ve çizilmesinden korkan insanlar tarafından tercih edilen bu gözlükler yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de oldukça sık tercih edilmektedir. Çocukların oyun oynarken, koşup zıplarken gözlüklerine herhangi bir zarar gelmemesi için ailelerin sıkça tercih ettikleri bu gözlüklerin fiyat aralığı ise 100 TL ile 1000 TL aralığında değişiklik göstermektedir.

SGK Anlaşmalı Gözlük Modelleri Nelerdir?

Anlaşma ve fiyatların sürekli güncellendiği gözlük camları fiyatlarında Sosyal Güvenlik Kurumu, size reçetede yazılmış olan gözlükleri alırken katkı payı sağlamaktadır. Ancak siz reçete edilen gözlükten ve gözlük camından farklı bir model istediğiniz zaman bu durum geçerlilik göstermektedir. Her gözlüğü ve gözlük camını karşılamayan SGK size reçete edilen gözlüğü karşılamaktadır. Bu konuda ilgili hekiminiz ve optisyeniniz ile bilgi alışverişi yapıp sizin için en sağlıklı olan gözlüğü seçebilmeniz mümkünüdür.

Gözlük Reçetesi Kaç Gün Geçerli?

Bu noktada nerede muayene olduğunuz oldukça önemlidir. Devlet hastanesi, özel hastane ya da klinikte gerçekleştirilen muayenelerde, reçetenizin geçerlilik süresi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun katkı payı sağlayıp sağlamayacağı konusunda büyük bir önem taşımaktadır.

SGK

Son güncelleme ile gözlük reçetenizin geçerlilik süresi 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu 10 günlük süreye hafta sonu tatilleri ve resmi tatiller dahil değildir. 10 iş günü içerisinde reçeteniz ile bir optik mağazasına başvurmadığınız takdirde reçeteniz sistem tarafından düşürülür ve geçerli kabul edilmez.

Özel Hastaneler

Özel hastaneler tarafından reçeteler, 4924 sayılı kanun çerçevesinde şu şekilde açıklanmıştır; “düzenlenen gözlük ve her türlü lens reçetelerinin geçerlilik süreleri; hastanın refraksiyonu, konea eğimi ve göz yaşı özelliklerinin değişebileceği, bu nedenle gözlük reçeteleri ile her türlü lens reçetelerinin son 1 yıl içinde yazılmış olması gerekmektedir.” Bu maddeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu dahilinde olmayan reçeteler 1 yıl süre ile geçerlilik göstermektedir.

SGK Gözlük İçin Ne Kadar Ödüyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gözlük katkı payını hesaplamak kolay bir matematikten ibarettir. Bu katkı payını hesaplamak isteyen bireyler, “çerçeve parası+cam parası-katkı payı=sonuç” şeklinde bir hesaplama ile sonuca ulaşabilmektedir.

•Çerçeve bedelinin 37,80 TL olduğunu düşünelim.

•Cam bedelini belirleyecek husus göz bozukluğunuzun seviyesidir. Numaranıza göre bu tutar; 10 TL ile 30 TL arasında değişiklik gösterir.

•Katkı payı bedeli ise muayene olmanız neticesinde, devlete ödenmesi gereken bir tutardır. Çalışanlarda; %20, emeklilerde ise %10’dur.

•Alacağınız gözlük için devletin gerçek katkısı 50 TL gibi bir tutara denk gelir. Emeklilerde ise bu tutar 55 TL’yi bulur.

•Öneğin; alacağınız gözlük 150 TL ise, bunun 50 TL’sini SGK, kalan 100 TL’sini ise siz ödersiniz.

Unutmayın; devlet, hiçbir hastaya gözlük ya da çerçeve vermez. SGK’nın tam olarak yapmak istediği; sigortalı vatandaşlara, numaralı gözlük çerçeveleri alabilmesi için yardım etmektir. Bir görme bozukluğuna sahip olduğunuzun saptanması durumunda, göz sağlığı ve hastalıkları doktoru tarafından size bir gözlük reçetesi yazılır. Bu reçete edilen gözlüğü ise ancak SGK anlaşması olan optisyenlere başvurarak alabilirsiniz. Eğer, katkı payı almak istiyorsanız SGK anlaşması mevcut olan optik dükkanlarını tercih etmeniz gerekmektedir.

SGK Gözlük Hakkı Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan katkı payı alabileceğinizi sorgulamak için bazı adımlar mevcuttur bu adımlar şu şekidedir;

e-Devlet ile Gözlük Hakkı Sorgulama

e-Devlet uygulaması ile birçok bilgi sorgulanabilmektedir. SGK katkı payından yararlanarak gözlük almış insanlar sistemde kayıtlı olarak bulunmaktadır. Gözlük alma hakkınızın ne zaman biteceği ve yenileceği hakkında bilgilere e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama sayfası üzerinden bu bilgilere kolayca ulaşabilmeniz mümkündür. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula bu link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama işlemini gerçekleştirirken takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekildedir;

•Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama ekranı için aşağıda yer verdiğimiz adrese gidin ve açılacak sayfadaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın.

•Açılan sayfada yer alan “T.C. Kimlik No” ve “e-Devlet Şifresi” hücrelerini eksiksiz bir şekilde, girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olarak doldurun.

•Sorgulama ekranında şu şekilde bir uyarı ekranı ile karşılaşabilirsiniz ve bu sistem işleyişi açısından normal bir durumdur.

•Daha sonra sayfa yüklenecek ve mevcut gözlük alma haklarınızı; uzak ve yakın olarak ayrı ayrı görüntüleyebiliyor olacaksınız.

Kısa Mesaj ile Gözlük Hakkı Sorgulama

Kısa mesaj ile sorgulama işlemi yapabilmeniz için, telefonunuzun SMS bölümüne CAM yazıp boşluk bırakıp, T.C kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, aile sıra numaranızı yazın ve son olarak 5502’ye gönderin. Mesajınızı gönderdikten sonra alacağınız cevap şu şekilde olacaktır;

Gözlük Değiştirmek İçin 3 Yıl Beklemem mi Gerekiyor?

Gözlüğünüzü SGK desteği ile aldıysanız, gözlüğünüzü değiştirmek için 3 yıl gibi bir süre zarfının geçmesini beklemelisiniz. Bazı durumlar dışında gözlüğünüzü, bir daha SGK desteği ile değiştirebilmek için 3 yıl beklemek istemeyen vatandaşlar ise gözlük fiyatlarını kendileri karşılayarak yeni bir gözlüğe sahip olabilirler. Ancak 2 durum karşılığında 3 yıl geçmeden gözlüğünüzü değiştirebilmeniz mümkündür. Bu durumlar şu şekildedir;

Diyoptrilik

Diyoptrilik kelime anlamı olarak, gözün gelen ışınları kırma gücünü ifade etmektedir. Gözünüzün bozukluk derecesinde 0,5 derecesinde bir artışın yaşanması ve hekimizin bunu onaylaması durumunda 3 yıllık süreyi beklemenize gerek olmadan gözlüğünüzü değiştirebilmeniz mümkünüdür.

Gelişim Çağında Olan Çocuklar

Henüz 18 yaşını doldurmamış her çocuk gözündeki değişen oranlar çerçevesinde gözlüğünü 3 yıl beklemeden değiştirebilmektedir.

Gözlük Hakkım ile Güneş Gözlüğü Alabilir miyim?

Reçetenizde yazan numaralı gözlük bedeli ile güneş gözlüğü almak gibi bir durum kesinlikle yasak ve kanuna aykırıdır. Bazı optik firmaları bunu gerçekleştirebildiklerini söyleseler bile bu tamamen asılsızdır. Gözlük hakkınız reçetenizde yazılı olan gözlük dışında ki hiçbir gözlük için geçerlilik sağlamamaktadır.