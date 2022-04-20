Ramazan ayının bitişiyle gelen Şevval Ayı ülkemizdeki müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Şevval ayının ne zaman başlayacağını internette araştırıyor. Peki; 2022 Şevval Ayı ne zaman başlıyor? Şevval orucu ne zaman nasıl tutulur?

İslam aleminin mübarek olarak kabul ettiği aylardan biri olan Şevval Ayı yaklaşırken ülkemizdeki müslüman vatandaşlar, Şevval Ayı'nın ne zaman başlayacağını ve Şevval oruçlarının ne zaman tutulacağını merak ediyor. Şevval ayının ne zaman başlayacağını merak eden ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslüman vatandaşların son günlerde en sık yaptığı aramalardan biri, Şevval Ayı'nın ne zaman başlayacağı oldu. Peki; Şevval Ayı ne zaman başlıyor?

Şevval Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2022 Şevval Ayı Tarihleri

İslam alemi için oldukça büyük bir öneme sahip olan Ramazan Ayı'ndan sonra gelen Şevval Ayı, ülkemizdeki müslüman vatandaşlar tarafından büyük konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Şevval Ayı'nın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ramazan Ayı'nın hemen sonrasında başladığı bilinen Şevval Ayı'nın bu yıl hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki; 2022 Şevval Ayı hangi gün başlıyor?

Ramazan Ayı'nın bitmesiyle başlayan Şevval Ayı'nın bu yıl ilk günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar Şevval Ayı oruçlarını tutabilecek. Şevval Ayı''nın bu yıl bitiş tarihi de büyük merak konusu oldu. Vatandaşların sıkça araştırdığı Şevval Ayı'nın bitiş tarihi ise 30 Mayıs Pazartesi'ye denk geliyor.

Vatandaşların Şevval Ayı ile ilgili bir diğer merak konusu ise, Şevval orucunun ne zaman, nasıl tutulacağı. Peki; müslüman vatandaşlar Şevval oruçlarını ne zaman, nasıl tutabilecek?

Şevval Orucu Nedir? Şevval Orucu Ne Zaman, Nasıl Tutulur?

Şevval Ayı oruçları olarak da bilinen Şevval orucu, yalnızca Şevval Ayı içerisinde tutulabilmektedir. Ramazan Bayramı'nın birinci günü itibariyle başlayan bu oruç pek çok kişi tarafından Ramazan Bayramı'nda tutulsa da, Ramazan Bayramı günlerinde tutulmaması daha uygun görülmektedir. Şevval Ayı'nda kaç gün oruç tutulacağı ise müslüman vatandaşlar tarafından araştırılan bir başka merak konusu oldu.

Şevval Ayı içerisinde yalnızca 6 gün oruç tutmak yeterli kabul edilmektedir. Dileyenin daha fazla oruç tutabileceği bu ayda, 6 günlük oruç süresi kabul görmektedir. Ayrıca; Şevval Ayı'nda Ramazan Ayı'nda olduğu gibi art arda oruç tutma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar dilediği gün tutup, dilediği gün tutmayabilir.

Normal oruçtan farkı olmayan Şevval Ayı oruçlarında önemli olan niyet etmektir. Vatandaşların sıkça yaptığı "Şevval Orucuna Nasıl Niyet Edilir?" aramasının cevabı şu şekildedir; Şevval Ayı orucu tutacak olan kişilerin, niyet ederken bunu belirtmesi gerekmektedir.