11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar çadırları bu sene en fazla aranan haberler arasına girdi. Vatandaşlar iftarlarını dışarıda belediyenin veya kurumların hazırladığı yerlerde açmak isteyebiliyor.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar çadırları bu sene en fazla aranan haberler arasına girdi. Vatandaşlar iftarlarını dışarıda belediyenin veya kurumların hazırladığı yerlerde açmak isteyebiliyor. Vatandaşların dışarıda açmak istemesinin yanı sıra belediyeler ihtiyaç sahipleri ve kimsesizler için oluşturduğu iftar çadırlarında bu sene Antalya, Samsun ve Adana'da iftar çadırları nerede kuruluyor merak edilmektedir. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar da iftar çadırı arayışları başladı. İftar açmak için iftar çadırı kurulan yerleri araştıran vatandaşlar bu noktada ise internette sorgulamalar yapmaktadır. Türkiye'nin en büyük illeri arasında yer alan Samsun, Antalya ve Adana'da iftar yerleri ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.
SAMSUN İFTAR ÇADIRLARI
Samsun şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Samsun'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Samsun iftar çadırları..
Samsun'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.
- ATAKUM BELEDİYESİ (MİMAR SİNAN MAH.)
- SAMSUN CUMHURİYET MEYDANI
- TEKKEKÖY İLÇE MEYDANI
- SAMSUN LADİK BELEDİYESİ
- SAMSUN BAFRA BELEDİYESİ
ADANA İFTAR ÇADIRLARI
Adana şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Adana'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Adana iftar çadırları..
Adana'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.
- Çukurova
- Yüreğir
- Ceyhan
- Seyhan Belediyesi
- Adana Büyükşehir Belediyesi
ANTALYA İFTAR ÇADIRLARI
Antalya şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Antalya'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Antalya iftar çadırları..
Antalya'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi
- Cumhuriyet Meydanı
- Serik (Eski Belediye Önü)
- Manavgat (Meydan)
- Alanya (Meydan)