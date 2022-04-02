11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar çadırları bu sene en fazla aranan haberler arasına girdi. Vatandaşlar iftarlarını dışarıda belediyenin veya kurumların hazırladığı yerlerde açmak isteyebiliyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar çadırları bu sene en fazla aranan haberler arasına girdi. Vatandaşlar iftarlarını dışarıda belediyenin veya kurumların hazırladığı yerlerde açmak isteyebiliyor. Vatandaşların dışarıda açmak istemesinin yanı sıra belediyeler ihtiyaç sahipleri ve kimsesizler için oluşturduğu iftar çadırlarında bu sene Antalya, Samsun ve Adana'da iftar çadırları nerede kuruluyor merak edilmektedir. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar da iftar çadırı arayışları başladı. İftar açmak için iftar çadırı kurulan yerleri araştıran vatandaşlar bu noktada ise internette sorgulamalar yapmaktadır. Türkiye'nin en büyük illeri arasında yer alan Samsun, Antalya ve Adana'da iftar yerleri ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

SAMSUN İFTAR ÇADIRLARI

Samsun şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Samsun'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Samsun iftar çadırları..

Samsun'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.

ATAKUM BELEDİYESİ (MİMAR SİNAN MAH.)

SAMSUN CUMHURİYET MEYDANI

TEKKEKÖY İLÇE MEYDANI

SAMSUN LADİK BELEDİYESİ

SAMSUN BAFRA BELEDİYESİ

ADANA İFTAR ÇADIRLARI

Adana şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Adana'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Adana iftar çadırları..

Adana'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.

Çukurova

Yüreğir

Ceyhan

Seyhan Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

ANTALYA İFTAR ÇADIRLARI

Antalya şehrinde yaşayan vatandaşlar iftarını açacak yerler aramaktadır. Antalya'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyenin veyahut kurumların hazırladığı iftar yeri arayışında. İşte Antalya iftar çadırları..

Antalya'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.