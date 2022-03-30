11 Ayın Sultanı geldi. Ramazan'ı karşılayan Nisan ayı pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Ramazan başlangıç tarihi belli olsa da bitiş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. Ramazan orucu bitişi ne zaman? 2022 Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

11 Ayın Sultanı geldi. Ramazan'ı karşılayan Nisan ayı pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Ramazan başlangıç tarihi belli olsa da bitiş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. Ramazan orucu bitişi ne zaman? 2022 Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Kalabalık sofraları, aileleri, sevgi dolu bağları tüm bereketiyle bir araya getiren Ramazan nihayetinde geldi. Yavaş yavaş geri sayımın başladığı Ramazan Nisan 2'nin gelmesiyle birlikte başlıyor.2 Nisan gecesi 2022'nin ilk sahurunu ve iftarını yapacak olan herkes oldukça heyecanlı olurken akıllarda bir takım sorular bulunuyor. Ramazan'ın başlangıç tarihi bilinse de bitiş tarihi oldukça merak ediliyor. Peki oruçlar ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Oruç Ne Zaman Bitiyor?

2 Nisan Cumartesi günü ezanın da okunması ile birlikte pek çok kişi ilk sahurunu yapacak. Sahurun ardından iftar masalarının hazırlanacağı Ramazan tüm bolluk ve bereketiyle gelirken birçok kişi Ramazan'ın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitecek? Ramazan tarihinin bitişi ne zamana denk geliyor?

Ramazan gelişiyle herkesi oldukça sevindirmiş durumda. Kalabalık aile sofralarının ve birbirinden lezzetli yemeklerin yapılacağı Ramazan heyecanı şimdiden pek çok kişiyi sarmış durumda. 2022 Ramazan ayının Nisan'ın 2 'sinde başlamasına sadece bir kaç gün kala akıllarda hep aynı soru kaldı. Ramazan'ın ne zaman baaşladığı beelirtilse de pek çok kişi bitiş tarihini de merak etti. Ramazan ne zaman bitecek? detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

2 Nisan Cumartesi 2022'de başlayacak olan Ramazan'ın 2 Mayıs'ta biteceği konuşuldu. 2 Mayıs 2022'de herkes son iftarını yapmış olacak. Ramazan ayının bitmesi ile birlikte bayrmaın gelişi de oldukça konuşuluyor.