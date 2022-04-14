11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar bayramda belediye otobüslerinin ücretli olup olmayacağını araştırıyor. 2022 Ramazan Bayramında Otobüsler Ücretsiz Olacak Mı? Ankara, İstanbul, İzmir Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar bayramda belediye otobüslerinin ücretli olup olmayacağını araştırıyor. Her sene neredeyse birçok şehirde Ramazan bayramında toplu taşıma araçları ücretsiz olurken 2022 yılı içerisinde otobüsler ücretsiz kullanılabilecek mi merak edilmekte. Vatandaşların merakla beklediği haberler arasında yer alan otobüs konusu için ise geri sayım başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde bayramda otobüs ücretsiz mi olacak detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan bayramına son 2 hafta kala vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda otobüsler ücretsiz olarak hizmet verirken bu sene ise üç büyük metropol şehirde otobüslerin durumu merak ediliyor. Ramazan bayramına son 1 hafta kala kesin bilgilerin gelmesi gerekirken muhalefette gelen kulis bilgilerine göre ise detaylar haber devamında..

RAMAZAN BAYRAMI İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde klasik haberlerden birisi olarak bilinen bayramda ücretsiz toplu taşıma 2022 yılı içinde geçerli olması bekleniyor.

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ankara’da geçtiğimiz sene 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde otobüsler ücretsiz olmuştu. Bu sene ise klasikleşen bayram ücretsiz toplu taşım kullanımı ise Ankara'da geçerli olacak.

Ankara'da Ramazan bayramı süresinde 4 gün boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Geçen sene İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararlar ile birlikte Kurban Bayramı'nda toplu taşıma %50 indirimli olarak açıklanmıştı. Bu sene için ise Ramazan bayramında İzmir'de otobüslerin tekrardan %50 indirimle kullanılması bekleniyor.

Vatandaşların merakla beklediği haberler arasında yer alan Ramazan bayramında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı, ana muhalefet kulislerinden elde edilen iddia niteliğinde ki bilgilere göre ise bu şekilde uygulanması bekleniyor. Vatandaşlar kesin bilgilerin gelmesi ile birlikte bayram döneminde toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecek.