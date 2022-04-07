Her sene olduğu gibi bu senede Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların bayram tatili uzatılacak mı soruları merak ediliyor. 2022 Ramazan Bayramı Tatili Uzatıldı Mı? Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Olacak? Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Her sene olduğu gibi bu senede Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların bayram tatili uzatılacak mı soruları merak ediliyor. Vatandaşlar için güzel geçen Ramazan ayının ardından bayramın heyecanı ile birlikte devam eden günlerde memurların merakla beklediği gelişmeler arasında yer alan bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz senelerde hafta sonu ile birleştirerek bayram tatili 9 güne uzatılırken bu sene ise kaç gün olacağı araştırılıyor. 2022 Ramazan Bayramı Tatili Uzatıldı Mı? Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Olacak? Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? İşte detaylar haberde..

1 Mayıs İşçi Bayramı ile Ramazan bayramı tatillerinin birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Bu sene Mayıs ayına gelen Ramazan bayramı 1 Mayıs İşçi Bayramı ile çok yakın günlerde yer alıyor. Hükümetten ise bayram günlerini birleştirerek 9 gün tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Bayramın son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün kutlanacak iken önceki hafta sonu ile sonraki hafta sonunun birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor.

2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Hükümetten henüz bu konu ile ilgili bir tasarruf gelmez iken neler olacağı merak edilmektedir. Vatandaşlar ramazan bayramı tatilinin uzaması ile birlikte farklı planlar yapmayı düşünürken haberin erken gelmesini talep ediyor. Hükümet kanadında ise bu sene de Ramazan bayramının 9 gün olarak açıklanması bekleniyor. Vatandaşların yorucu geçen pandemi döneminin ardından 9 günlük tatili açıklamaları bekleniyor.

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Gelecek 9 günlük açıklama ile birlikte bankalar, okullar, üniversiteler vb. birçok yerde tatiller geniş kapsamlı bir şekilde yapılacak. Kargoların yarım gün çalıştığı bayram tatillerinde yeni düzenleme ile belirli gün ve saatlerde açık olarak kalması beklenirken yeni gelecek gelişmeler yine gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.