Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram şekeri fiyatları da merak konusu oldu. Peki 2022 bayram şekeri fiyatı ne kadar olacak?
Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı yaklaştıkça, bayram şekeri fiyatları merak edilenler arasına girdi. Her bayram mutlaka evlerde gelen misafirlere ikram edilen bayram şekerleri bu sene de gündemde. Peki Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan bayram şekerlerinin fiyatı bu sene ne kadar olacak? İşte 2022 Ramazan Bayramı şeker fiyatları...
Ramazan ayına girildiği andan itibaren iftar ve sahur sofralarının yanı sıra, bayram şekerleri de en çok ihtiyaç duyulanlar arasına girdi. Her bayramda mutlaka evlerde yerini bulan bayram şekerleri bu sene de şimdiden yerini aldı. Bayram yaklaştıkça alışveriş yapmak isteyen kişiler de en çok bayram şekeri fiyatlarını merak etti. İnternette en çok arananlar arasında bayram şekeri fiyatları yer aldı. Peki Ramazan Bayramı şeker fiyatları bu sene ne kadar olacak?
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2022 Bayram Şekeri Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Her sene fiyatlarında değişiklik olan bayram şekerlerinin bu seneki fiyatları da merak konusu oldu. 2 Mayıs günü başlayacak olan Ramazan Bayramı için yapılacak alışverişin fiyat listesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Lokum, çikolata derken bayram şekerlerinin fiyatları da merak konusu oldu. Peki bayram şekeri fiyatları bu sene nasıl olacak?
- En çok tercih edilen şekerlerden olan Toffe marka şekerin fiyatı - 500 GR için 24.90 TL
- Meyve Aromalı Bonbon şekerin fiyatı - 1000 GR için 34.90 TL
- Sütlü Bonbon şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL
- Meyveli bayram şekeri fiyatı - 1000 GR için 34.90 TL
- Karışık bademli draje fiyatı - 24.90 TL
- Kalp şeklinde karışık meyveli lokum şekeri fiyatı - 250 GR için 19.90 TL
- Kahve aromalı Bobon şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL
- Limon aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL
- Çilek aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL
- Karışık akide şekeri fiyatı - 500 GR için 19.90 TL
- Limon aromalı akide şekeri fiyatı - 5 KG için 169.90 TL
- Elma aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL şeklindedir.