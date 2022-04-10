Her sene mutlaka bayramlarda evlerde bulundurulan ve misafirlere ikram edilen bayram lokumlarının bu seneki fiyatları merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan Bayramı lokum fiyatları ne kadar?
Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan ve eski zamanlardan bu yana bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen lokumlar, bayram yaklaşırken gündem haline geldi. Bu seneki bayramda ikram edilecek olna lokumların fiyatları internette merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan bayramı lokum fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
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Ramazan Bayramı için gelen misafirlere ikram edilen belli başlı ikramlıklardan biri de lokumlardır. Şeker, çikolata derken lokumlar da eskiden beri kültür haline geldi. Her sene mutlaka evlerde bulunan ve misafirlere ikram edilen bayram lokumu, eksik edilmeyen ikramların arasına girdi. Bayram yaklaşırken de lokumların fiyatı merak edilenler arasına girdi. Eskiden bu yana ikram edilen ve her sene değişen fiyatların 2022 Ramazan Bayram'ı için fiyatları merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan Bayramı lokum fiyatı ne kadar olacak?
2022 Ramazan Bayramı Lokum Fiyatları
Her sene değişiklik gösteren bayram lokumu fiyatları, bayram yaklaşırken bu sene de merak konusu oldu. Bayram çikolatası, bayram şekeri derken bayram lokumu da bayram için vazgeçilmezler haline geldi. Fiyatlarının değişiklik gösterdiği bayram lokumunun da bu bayramda hangi fiyattan satışa sunulacağı en çok merak edilenler arasına girdi. Peki bayram lokumu fiyatı ne kadar olacak. İşte 2022 bayram lokumu fiyat listesi...
Bayram Lokumu Fiyatları
- Çilekli Katmer Lokum fiyatı - 250 GR için 68,08 TL
- Hindistan cevizli kavrulmuş lokum fiyatı - 250 GR için 43,36 TL
- Karışık lokum fiyatı - 224,90 TL
- Narlı çifte kavrulmuş lokumun fiyatı - 250 GR için 45,36 TL
- Narlı fındık lokum fiyatı - 250 GR için 26,27 TL
- Portakallı ve fındıklı lokumun fiyatı - 250 GR için 26,27 TL
- Sütlü kavrulmuş lokum fiyatı - 250 GR için 45,36 TL
- Çikolatalı katmer lokum fiyatı - 500 GR için 136,30 TL
- Güllü lokum fiyatı - 500 GR için 19,90 TL
- Meyveli Kuş Lokumu fiyatı - 500 GR için 19,90 TL
- Jöle lokum fiyatı - 250 GR için 19,90 TL
- Fıstıklı paşa lokumu fiyarı - 250 GR için 14,90 TL şeklindedir.