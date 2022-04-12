Ramazan Ayı'nda kılınması önerilen nafile namazlar bulunmaktadır. Bu namazlardan biri olan 12. gece namazı nasıl kılınmaktadır? İşte Ramazan 12. gece namazı duaları...

Ramazan ayına girildiği andan itibaren her gece kılınabilen ve kılınması önerilen namazlar bulunmaktadır. Zorunlu olmayan fakat kılınması önerilen bu namazlara, nafile namazı adı da verilmektedir. Ramazan'da Teravih ve Vitir namazından sonra kılınan nafile namazları, sevap kazanmak için kılınabilmektedir. Ramazan ayı boyunca kılınan bu namazların ne olduğu ve nasıl kılınacağı ise oldukça merak edilmiştir. Peki Ramazan aynın 12. gecesinde kılınan nafile namazı nasıl kılınmalıdır?

Ramazan Ayı 12. Gece Namazı

Nafile namazını kılmak için okunması gereken bazı dualar ve aynı zamanda kılınması gereken zaman dilimi bulunmaktadır. Her gecede farklı sayılarda dualar okunabilmektedir. Bu sebeple günün hangi bölümünde ve hangi sayılarda, kaç tane dua okunması gerektiğini bilmek son derece önemlidir. Peki 12. gece nafile namazı ne zaman kılınmalıdır?

12. gece nafile namazı 12 Nisan Salı'yı 13 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece kılınması gerekmektedir. Bu gece kılınacak olan namazın Teravih ve Vitir namazlarından sonra kılınması gerekmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde kılınan namaz sırasında ise aç rekat kılınması gerektiğinin yanı sıra kaç adet dua okunacağını da bilmek önemlidir. Peki 12. gece nafile namazı nasıl kılınmaktadır?

12. Gece Nafile Namazı Nasıl Kılınır?

Toplam 10 rekattan oluşan nafile namazında okunması gereken dualar bulunmaktadır. Bu duaların okunması gereken sayıları da bulunmaktadır. Her namazın kendine özgü kılınış biçimleri ve dua sayıları olduğu gibi nafile namazında da belirli bir rekat ve dua sayısı da bulunmaktadır. Bu sebeple nafile namazı kılmak isteyen kişilerin bu duaları tam olarak bilmeleri önemlidir. Peki 12. gece nafile namazı nasıl kılınmaktadır?

10 rekat süresince 1 Fatiha, 11 İhlas suresi, 2 Felak ve 2 Nas suresi okunmalıdır. Peki neden bu dualar okunmalıdır? Nafile namazının önemi nedir?

Nafile Namazının Önemi Nedir?

Müslümanlık dinine göre ruhlar ancak namaz ile temizlenebilmektedir. Ancak namaz kılınarak işlenilen günahlar affettirebilmektedir. Nafile namazının önemi ise; kirlenen ruhların arınması için kılanan namazlardan olan nafile namazının, günün farklı vakitlerinde kılınarak bu vakitler arasında işlenen günahlara karşılık olması içindir.