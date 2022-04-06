Günümüzde akaryakıt bayisi açarak yatırım yapmayı amaçlayan kişiler bayilik başvuru süreçleri hakkında bilgi edinmek istemektedir. 2022 için Petrol Ofisi bayisi olmak için gerekli şartlar ne? Petrol Ofisi bayisi yönetmenin yıllık tahmini kazancı ne kadar?

Günümüzde akaryakıt bayisi açarak yatırım yapmayı amaçlayan kişiler bayilik başvuru süreçleri hakkında bilgi edinmek istemektedir. 2022 için Petrol Ofisi bayisi olmak için gerekli şartlar ne? Petrol Ofisi bayisi yönetmenin yıllık tahmini kazancı ne kadar? Petrol Ofisi geçmişten günümüze en kaliteli satış yapan akaryakıt firmalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Petrol Ofisi 2200 civarlarındaki akaryakıt bayisi ile sürekli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sunduğu hizmetleri en üst seviyede tutmaya çalışan firma, tüm müşteriler tarafından devamlı olarak kullanılmaktadır.

Köklü bir akaryakıt firması olma şartının müşterilerle yakın ilişkiler kurmak olarak belirten firma bu noktayı sürekli olarak vurgulamaktadır. Müşterilerle yakın ilişkiler kurmak için gerekli eğitimi alan ve tecrübeli kişilerle çalışarak ilişkilerini en sağlam şekilde korumaya çalışmaktadır. En sevilen akaryakıt firmalarından biri olan Petrol Ofisi'ne yatırım yaparak iş ortağı haline gelebilmek mümkündür. Peki Petrol Ofisi bayiliği açmak için gerekli şartlar nelerdir?

Petrol Ofisi bayisi sahibi olmak isteyen kişiler gerekli yatırımın yanında tecrübeye ve liderlik özelliklerine de sahip bir kişi olması gerekmektedir. Bu özellikleri karşıladığınız taktirde yıllık olarak büyük kazançlar elde edebilmeniz mümkün olacaktır. Petrol Ofisi açmak için gerekli bayilik ücreti 500.000 TL ile 750.000 TL arasında bir mebla gerekirken diğer ücretler ise daha fazla tutmaktadır.

Sıfırdan bir Petrol Ofisi bayisi açmak için minimum maliyet 1.500.000 TL olarak görülmektedir. Genel anlamda Petrol Ofisi bayisi açmanın toplam olarak maliyeti yerine ve zamana göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 4.500.000 TL - 5.000.000 TL arasında bir para gerekli olmaktadır. Bu fiyatların değişmesinde birçok durum etki etmektedir. Bunlar arasında bayinin konumu, teminat bedelleri ve arazi fiyatları fiyatın değişmesinde etkili olan en önemli etmenlerden bazılarıdır. Petrol Ofisi bayilik başvurusu için bir form doldurmanız yeterli olacaktır. Bu formu Petrol Ofisi'nin resmi internet sayfasına girerek bulabilirsiniz.