Pandemi döneminde devlet tarafından başlatılan sosyal yardım ödemeleri 4.faz için açıklama geldi. 2022 Pandemi 4.Faz Destek Yardımları Ne Zaman Ödenecek? Hükümet Açıkladı, Bayram Sonrası Hesaplara Yatacak! 4.Faz Destek Ödeme Sorgulama 2022

Pandemi döneminde devlet tarafından başlatılan sosyal yardım ödemeleri 4.faz için açıklama geldi. Vatandaşların pandemi döneminin başından itibaren e-devlet üzerinden başvurduğu ve sonrasında ödemelerini alabildiği sosyal yardım ödemeleri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Pandemi 4.faz sosyal destek ödemeleri ile ilgili hükümet açıklama yaptı. Vatandaşlar 4.faz destek ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırırken gelen açıklama ile birlikte tarih belli oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

1100 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere sağlanan sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Bir süredir vatandaşlar 4.faz ödemeleri için açıklama beklerken işte hesaplara yatırılma tarihi ve tüm detaylar paylaşıldı.

Dünyayı etraflıca saran korona virüs pandemisi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1100 TL destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Pandeminin başından itibaren yapılan ödemelerde 4.faz'a geçilmişti. 4.faz ödemelerinin ise ne zaman yapılacağı konusunda hükümet kanadından açıklama geldi. 1100 TL sosyal yardım ödemeleri nasıl alınır?

Son dakika gelen bilgilere göre ise sosyal yardım ödemeleri kapsamında Faz 1 ve Faz 2'de ödeme alan vatandaşlar 4.faz ödemelerinden faydalanamayacak.

4.FAZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen iddialar doğrultusunda 4.faz ödemeleri için 1100 TL tutarının bayram sonrasında vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor. 4.faz sonrasında ise sosyal yardım ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandeminin neredeyse son aylarda hiç bir dünya ülkesinde konuşulmaması ve etkinliğini kaybetmesi ile birlikte 5.faz ödemeleri gerçekleştirilmeyebilir.

Vatandaşalrın 4.faz ödemelerini Mayıs aylarında alması bekleniyor. Hükümet kanadında gelen kulis bilgi iddialarına göre ise 1100 TL destek ödemelerinin bayramdan sonra gerçekleştirilmesi ve vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM KAPSAMINDA VATANDAŞLAR HANGİ ŞARTLARA GÖRE ÖDEME ALIYOR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.