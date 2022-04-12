Bu sene milyonlarca kişinin yatılacağı ÖSYM sınavında gözetmen ve başkanların ücretleri belli oldu. Peki ÖSYM gözetmen öğretmenleri ve salon başkanlarının ücreti ne kadar olacak?

Üniversite sınavına katılım gösteren milyonlarca öğrencinin yanı sıra sınavda bulunan gözetmen öğretmen ve başkanlarında da alım yapılmaktadır. Bu sene de milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği ÖSYM sınavına gözetmen alımı yapılmaktadır. Gözetmenler, sınavlarda görev alarak öğrencilerin gözetimini be bilgilerinin kontrolünü yapmaktadır. Peki bu sene alım yapılacak olan gözetmen ve salon başkanları nereden kayıt olmaktadır?

ÖSYM Gözetmen Kayıtları Nereden Yapılmaktadır?

ÖSYM'de gözetmen ve salon başkanı olabilmek için öncelikle başvuru ve kayıt yapılması gerekmektedir. Bu kayıtların yapılabilmesinin birden fazla yolu bulunmaktadır. Yoğun ilginin gösterildiği alımlarının başvuruları E-devlet üzerinden yapılmaktadır. "osym.gov.tr" adresinde bulunan "e-devlet ile kayıt ol" seçeneğinden başvuru ve kayıt yapılabilmektedir. Başvurunun ve kayıtın tamamlanmasını ardından görev yerleri ve bilgileri belirlenmektedir. Öğretmenler, görev yerlerini YÖKSİS ya da MEBBİS üzerinden ulaşabilmektedir. Fakat gerekli olan kimlik ve fotoğraf bilgileri ise Nüfus Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Peki sınavda görev alacak olan gözetmen ve salon başkanlarını ne kadar ücret almaktadır.

Geçen sene ile bu sene verilen ücretler değişkenlik göstermektedir. Geçen sene verilen veriler ile bu senekilerin farklı olduğu görülmüştür. Sınavda verilecek olan ücretler kategorileriler hakkında belirlenmektedir. 2021 senesinin ücretleri şu şekildeydi:

ÖSYM - Bina Sınav Sorumlusunun Aldığı Ücret 427 TL

MEB - Bina Yönetici 271 TL

ÖSYM Sınavında İse 285 TL

MEB - Bina Yönetici Yardımcısı 242 TL

ÖSYM Sınavında İse 256 TL

Geçen sene bu fiyatlardan olan verilen bu ücretler bu sene değişiklik göstermektedir. Sınavda yer almak isteyen öğretmenler ve sınav salonu başkanları ise bu fiyatları merak etti. Sosyal medyada ise ücretler hakkında konuşulmaya başlandı. Peki 2022 ÖSYM gözetmen ve salon başkanları ne kadar ücret almaktadır?

2022 ÖSYM Gözetmen ve Salon Başkanları Ücretleri

2022 senesine gelindiğinde ise alınacak olan ücretler sosyal medyada gündem oldu. Sınav günü yaklaştıkça verilecek olan ücretlerin listesi de yayınlandı. İşte ÖSYM gözetmen ve salon başkanları ücretleri: