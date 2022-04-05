Yatırımcılar akaryakıt istasyonu açma gibi düşüncelerinde ilk akıllarına Türkiye'nin en büyük akaryakıt firmaları arasında yer alan Opet gelmektedir. 2022 Opet Bayilik Şartları Nelerdir? Opet Nasıl Açılır? Opet İstasyonu Açmak İstiyorum..

Akaryakıt istasyonu açmak isteyen vatandaşlar bu süre zarfı içerisinde çeşitli markaların franchise bedellerini araştırmaktadır. Türkiye'de önde gelen akaryakıt istasyonları arasında yer alan Opet, Lukoil, BP, Shell, Petrol Ofisi gibi markalar yer alırken vatandaşlar ise bu süre zarfı içerisinde franchise ve bayilik şartları, bedellerini araştırmaktadır. Gürses Gazetesi olarak ise vatandaşların bu tarz ihtiyaçlarına profesyonel çözüm üretecek detaylı bir rehber hazırladık. Detaylar..

Türkiye'de en fazla bayiliğe sahip olan akaryakıt istasyonları arasında yer alan Opet, yıllar içerisinde bilinirliğini arttırarak insanlarda oluşturduğu güven ortamı ile herkesin ilk tercihi arasında gelmektedir. Opet bayilik açmak isteyen vatandaşlar ise şartları ve franchise bedellerini araştırıyor. 2022 Opet Bayilik Şartları Nelerdir? Opet Nasıl Açılır? Opet İstasyonu Açmak İstiyorum..

2002 yılı içerisinde Opet'e Koç Holding ortak olurken bayilikler ise uzun yıllar içerisinde hızlı bir şekilde arttı. Vatandaşlar Opet üzerinden bayilik almak isterken şartlarını ise merak ediyor.

Opet ISO: 9001:2000 kalite belgesini 2004 yılında almaya hak kazanmıştır. Zaman içerisinde Türkiye'de ki etkinliklerini ve faaliyetlerini arttıran Opet bayilik için 7 adet bulunan bölge müdürlüklerine müracaat edilmesini talep etmektedir.

OPET FRANCHİSE ŞARTLARI - OPET BAYİLİK ŞARTLARI

Vatandaşların Opet üzerinden bayilik almak için belirli şartları uygulaması gerekmektedir. İşte o şartlar..

Opet markasının izin vereceği ürün satışları gerçekleştirmek Bayi açmak isteyen adayların kişisel ve ticari sicil kayıtları temiz olmalıdır Opet için belirlenen gerekli yatırım tutarını karşılıyor olmak Opet istasyonları içerisinde güvenlik önlemleri ve ölçümlerin sorumluluğu bayilere ait Marka kriterli doğrultusunda istasyon açmak için doğru lokasyonu seçmek Markanın benimsemiş olduğu misyonu ve vizyonu anlayış olarak benimsemek

Opet üzerinden bayilik almak isteyen kişiler bu şartlara sahip olmalıdır. Opet istasyon kurulum giderlerinin tamamı şirkete aittir.

OPET BAYİ ÜCRETİ - OPET FRANCHİSE BEDELİ

Vatandaşlar şartları öğrenmenin ardından franchise veya bayi bedellerini öğrenmek istemektedir. 2022 yılı itibari ile Opet istasyonu açmak isteyen vatandaşlar ne kadar bir tutar ödemeli?

Opet bayilik ücretleri minimum 500 bin TL'den maksimum 1,5 milyon TL gibi tutarlar arasındadır.

Firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmesi gereken bayi adayları ise yatırım tutarları için birebir konuşma yapmaktadır.

OPET BAYİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Opet istasyonu açmak isteyen kişilerin en sık arattığı konular arasında yer alan bayilik başvuru adresi ise aşağıda yer alıyor;

Genel Müdürlük adresi: Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No: 4/A Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0 216 522 90 00