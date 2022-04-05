Günümüzde en çok sevilen araba modellerinden biri olan Opel Corsa, getirdiği yenilikler ve uygun fiyatlarıyla birlikte müşterilerin ilgisini çekmekte. Peki 2022 Opel Corsa'nın özellikleri neleri içeriyor? Nisan 2022 Opel Corsa Fiyat Listesi..

Günümüzde en çok sevilen araba modellerinden biri olan Opel Corsa, getirdiği yenilikler ve uygun fiyatlarıyla birlikte müşterilerin ilgisini çekmekte. Peki 2022 Opel Corsa'nın özellikleri neleri içeriyor? Nisan 2022 Opel Corsa Fiyat Listesi..

Otomotiv sektöründe ülkemizde de en sevilen araba markalarından biri olan Opel, çıkardığı birçok modeliyle birlikte dünyada 1982'den bu yana hizmet vermeyi sürdürmekte. Küresel çip krizi ve pandeminin etkisiyle yaşanılan üretim sorunu, fiyatlara yansımaya devam ediyor. Son olarakta Rusya-Ukrayna mücadelesinde yaşanan durumlarla birlikte aylık olarak zamlanan fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Dünya'da ve ülkemizde oldukça sevilen Opel Corsa; Edition, Elegance ve Ultimate versiyonlarıyla müşterilerin karşısına çıkarılmakta. Bu donanım paketleriyle birlikte araç içinde veya dışında yeni özellikler eklenebiliyor. Elegance modelinde standart pakete göre eklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir;

Arka Park Sensörü

Ön Çarpışma İkazı

Şerit Koruma Özelliği ile Şerit Takip Sistemi

16″ Alaşımlı Jantlar

7″ Multimedya Sistemi

LED Ön Farlar ve LED Sis Farları

Elegance donanım paketinde ise şu özelliklere yer veriliyor;

7″ Dijital Sürücü Bilgi Ekranı

Geri Görüş Kamerası

Ön Kol Dayama

Krom Cam Çerçeveleri ve Ön Izgara

Ambiyans Aydınlatma

Otomatik Kararan Dikiz Ayna

Opel Corsa'nın son olarak müşterilerine sunduğu donanım paketi ise Ultimate versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu pakette yer alan özellikler;

17″ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Spor Ön ve Arka Tamponlar

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Otomatik Katlanan Yan Aynalar

Otomatik Klima

LED Stoplar

olarak karşımıza çıkıyor. Bu farklı donanım seviyeleri sayesinde müşterinin ihtiyacına yönelik araç seçilebilmektedir. Her kişinin istek ve ihtiyaçlarının farklı olması nedeniyle bu çeşitlilik müşterilerin oldukça işine yaramakta. Bu farklı donanım seçeneklerinin fiyatlarıda değişmekte. Metalik renk, siyah tavan ve panoramik tavan seçenekleri de bulunan araçlar herkes tarafından takip edilmekte. Opel Corsa modellerinin 2022 Nisan ayı itibariyle belirlediği fiyatlar şu şekilde;

Nisan 2022 Opel Corsa Fiyat Listesi