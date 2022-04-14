11 Nisan tarihinde başlayan OGM personel alımı başvuruları için yüksek bir talebin olmasının ardından, başvuru şartları merak konusu oldu. Peki OGM personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

İşsizliğin yüksek seviyelere ulaştığı bir dönemde açıklanan her işçi alımı duyurusu herkesi çok heyecanlandırdı. Son olarak 11 Nisan tarihinde başlayan Orman Genel Müdürlüğü 5000 personel alımı da kişiler için adeta umut kapısı oldu. Uzun süredir iş arayan pek çok kişiyi heyecanlandıran bu haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesinleşen işe alım kararından sonra ise, işe başvurmak isteyen pek çok kişi işe alım şartlarını araştırmaya başladı. Peki OGM personel alım şartları nelerdir? OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

OGM Personel Alımı Başvuru Şartları

"18 yaşını tamamlamış olmak."

"Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak"

"Askerliğini yapmış, tecilli ya da askerlikten muaf olmak."

"Talep edilen öğrenim durumunu tamamlamış olmak"

"Emeklilik, malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak"

"Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilmiş olan yerleşim yerinde ikamet ediyor olmak"

"Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene karşı, millî savunmaya karşı, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ya da bu suçlardan affa uğramamak, temel olarak başvuru şartlarındandır."

"ogm.gov.tr" adresinde belirtilen bu genel şartlar haricinde kategoriler halinde işe alım yapılacak olan alanların da şartları belirtildi. Bu kategorilerden yapılacak olan personel alımında; Orman İşçisi 3937, Aşçı 280, Fidanlık ve Bahçıvan 183, İtfaiyeci 500, İşletme Elektronik Bakımcısı 100 personel olmak üzere toplamda 5000 kişilik geçici işçi alımı yapılacak. Yine aynı internet sitesinde şehirlerdeki işçi ihtiyaç listesi yayımlandı. Bu listeye göre hangi şehirde, hangi kategoride, kaç tane personel ihtiyacı olduğu belirtildi.

OGM Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

15 Nisan 2022 tarihinde sonlanacak olan işe alım, İŞKUR başvuru ekranından yapılmakta. İŞKUR aracılığı ile yapılan personel alımlarında yalnızca bir ketogoriden başvuru yapılabilmektedir. İhtiyacın 4 katı kadar başvuru alan İŞKUR, kura sonucunda mülakatlara çağıracaktır. Kura sonuçlarını ise kendi sitesi üzerinden gerçekleştirebilecektir. 11 Nisan'da başlayan başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.