Geçtiğimiz günlerde sınava giren kişiler MSÜ'nün taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. 2022 yılında yapılan sınav sonucunda yerleştirilecek öğrenciler için astsubay ve subay puanları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde sınava giren kişiler MSÜ'nün taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. 2022 yılında yapılan sınav sonucunda yerleştirilecek öğrenciler için astsubay ve subay puanları açıklandı mı?

28 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınava yüzbinlerce öğrenci katılım sağladı. Katılım sağlayan öğrenciler sınav sonnuçlarının açıklanmasıyla birlikte erkek, kadın, astsubay ve subay okullarının taban puanlarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan harp okulları ve astsubay yüksekokulları tercih işlemleri duyurusunda bazı açıklamalar yapıldı. Yayımlanan bilgilerle birlikte öğrencilerin tercih işlemlerini yaparken dikkat edecekleri aşamalar ayrıntısına kadar belirtildi.

2022 MSÜ Tercihleri Hangi Tarihler Arasında Yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklanan bilgilere göre bugün başlayan tercih sürelerini iyi kullanmak isteyen adaylar harp okulu ve astsubay yüksek okulu taban puanlarını merak etmekte. Açıklanan bilgilere göre şuan için 2022 senesinde taban puanlar açıklanmamış durumda. 2021 senesine göre taban puanlar şu şekilde yer alıyor;

MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268