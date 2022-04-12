Geçtiğimiz ayda yapılan MSÜ sınavına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MSÜ sınavına giren kişiler tarafından merak edilen sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuş durumda. Peki 2022 MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ayda yapılan MSÜ sınavına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MSÜ sınavına giren kişiler tarafından merak edilen sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuş durumda. Binlerce öğrencinin merak ettiği sınav sonuçları hangi tarihlerde yayımlanacak?

Ösym tarafından açıklanması beklenen sınav sonuçları için tarih netleşmiş durumda. 28 Mart tarihinde gerçekleşen sınavda yurt genelinde yüz binlerce öğrenci katıldı. Bu yüksek katılım sonucunda öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor. Yurt genelinde yüz binlerce öğrenci tarafından katılım sağlanan sınavda subay ve astsubay adayları sonuçlarını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2022 MSÜ Sınavına 400 binin üzerinde katılım gerçekleşti. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını paylaştı. 165 dakika süren sınavın ardından öğrenciler büyük bir heyecana kapılarak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. 2022 MSÜ sınavı yurt genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti.

Askeri eğitim veren okullara giriş yapabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olan Harp Okullarına kadın ve erkek öğrenciler alınmaktayken, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenci alımı yapılmaktadır. Sınava katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Sınava girmek isteyen öğrenciler Harp Okulları için en fazla 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise en fazla 21 yaşında olabilirler. Bunun haricinde birçok farklı katılım koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

MSÜ bünyesinde bulunan harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülülere giriş yapmak isteyen öğrenciler sınava katılım sağladı. 31 Temmuz 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi, 12 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hava Hap Okulunda düzenlenen törenle birlikte eğitim vermeye başlamıştır.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Tüm öğrenciler tarafından beklenen 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre 14.04.2022 tarihinde sınav sonuçları açıklanacak. Sınava giriş yapan öğrenci adayları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilmektedir. Öğrenciler tarafından beklenen sınava az günler kala heyecan artmış durumda. Sınav sonuçları ve cevap anahtarının paylaşılmasıyla birlikte birçok kişi askeri okullara gidip gidemeyeceğini öğrenmiş olacak.