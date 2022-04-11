Mutfak ihtiyaçlarının vatandaşı oldukça zora sokmasıyla birlikte pek çok kişi gözünü gelebilecek indirimlere ve yaşanacak düşüşlere dikti. Meyve, sebze fiyatlarında olası bir düşüş beklenen yaz aylarının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte vatandaş fiyatlardaki durumu merak etti. Peki 2022 Meyve-Sebze Fiyatları Ne Zaman Düşecek? Yaz Aylarının Gelmesi Meyve-Sebzeyi Etkileyecek mi?

Artışa geçen enflasyon ve dolar kurunun yükselmesiyle birlikte pek çok kişi alışverişte zorluk çekti. Hem pazar fiyatlarının hem de market fiyatlarının mutfak ihityaçöları söz konusu olduğunda bu denli artması vatandaşın elini cebine atmasına sebep oldu. En ucuzu arayan gözler şimdide gelebilecek zam düşüşü haberlerine gözlerini çevirdi.

Meyve sebze fiyatlarındaki olası artış sosyal medyada da oldukça eleştirilen durumlardan birisi oldu. 2-3 TL olan Marul'un geçtiğimiz hafta 15 TL. olmasının ardından vatandaş isyan etti. En büyük ihtiyaçlarımızdan birisi olan beslenmenin uçuk fiyatlarda olması herkesin ucuzu aramasına neden olmuştu. Hem market raflarının hem de pazar tezgahlarındaki fiyatın aynı olmasının ardından gözler yaz aylarına dikildi.

Market Meyve Sebze Fiyatları!

Kışın zor şartlarından dolayı da pahalılığın olabileceği söylenen meyve-sebze raflarında beklenen düşüş yaşanacak mı? Yazın gelmesiyle birlikte hava şartlarının iyi olması meyve, sebze fiyatlarını etkileyecek mi?

Zorlu kış aylarının ardından sıcak yaz günlerini bekleyen vatandaş yaz aylarının fiyatları etkileyip etkilemeyeceğini de oldukça merak etti. Yağ, sebze-meyve, sigara, alkol, doğalgaz, elektriki benzin derken pek çok zam geldi. Art arda gelen zamların üstüne kırmızı ete gelen zamda çok konuşulmuştu.

Pek çok kişinin hayatını devam ettirmek için tükettiği besinlerin fiyatlarının düşmesi dört gözle beklenirken 2022 meyve- sebze fiyatlarının yaz aylarında ne olacağı soruldu. Sosyal medyanın da gündeminden uzun süredir düşmeyen market ve pazar fiyatları vatandaşı oldukça etkiledi. Yemeklik sebzelerin kilosunun 15-20 TL. olması üzerine vatandaş gözlerini indirimlere dikti.

En Ucuz Hangi Market?

Sürekli olarak indirim kovalamanın ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte umutlu indirimler ve düşüşler de beklenmeye devam ediyor. Market fiyatları şimdilik şu şekilde raflarda yerini aldı;

Havuç Beypazarı Paket Kg. 7,90 TL.

Domates Kg. 29,90 TL.

Kabak Sakız Kg. 19,90 TL.

Domates Kokteyl Kg. 28,50 TL.

Patlıcan Kemer Kg. 38,90 TL.

Hıyar Kg. 19,90 TL.

Domates Salkım Kg. 32,90 TL.

Brokoli Kg. 33,90 TL.

Bu fiyatların yaz aylarında düşüşe geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.