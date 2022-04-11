Bir süredir zam bekleyen memurlara müjdeli haber geldi! Memurlara ve memur emeklilerine yapılan zam miktarı belirlendi. Zam miktarı ve oranlar, haberimizde...

Memurların ve memur emeklilerinin bir süredir beklediği zam müjdesi bugün hesaplandı. Enflasyon ve zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle zam bekleyen memurlar, ne kadar maaş alacak? Emeklilerin hangi kurumdan emekli olduğu etkileyecek mi?

Artış Oranı Kesinleşti

Geçtiğimiz Mart ayındaki enflasyon miktarının açıklanması ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı için alacakları artış oranı belirlenmiş oldu.

Aralık ayında 686.95 olan Tüfe oranı, Mar ayında 843,64 olarak açıklandı. Bu değişimin akabinde üç aylık enflasyon miktarı da açıklandı. Üç aylık enflasyon miktarının yüzde 22,81 olarak açıklanması dikkat çekti. Bu artış oranı ile memur ve memur emeklileri için de üç aylık artış oranı kesin bir şekilde hesaplandı. Ancak hangi kurumdan emekli olanların, yüzde kaç artış alacakları merak konusu. Peki; hangi kurumdan emekli olanlar ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yüzde Kaç Artış Alacak?

Ülkemizde yaklaşık olarak 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaş mevcut. Bu vatandaşların maaşlarına yılda iki kez resmi olarak maaş yapılıyor. Yılın başı ve ortasında yapılan maaşların tarihleri Ocak ve Temmuz ayları oluyor. Bu zam artışı ise Aralık ve Haziran ayları arasında oluşan enflasyon miktarı kadar oluyor.

Mart ayı enflasyon miktarının açıklanması ile birlikte 6 aylık oranın yarısı belirlendi. 3 aylık oranın yüzde 22,81 olduğu kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon artışının da bu rakama ekleneceği ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş alacağı kesinleşti.

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34, 62 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 34,62 zamlı maaş alacağını gösteriyor.

Memurlara ve Memur Emeklilerine Yüzde 34,12 Zam!

Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alan memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22,31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonlarını da eklenecek. Bu bağlamda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 34,12'ye çıkacak.

Zamlı Maaşlar Kaç TL?

Yeni gelecek zamlardan sonra 6 bin 429 TL olan en düşük memur maaşı 8 bin 622 TL'ye yükselecek.

En düşük aylık memur emeklisi maaşı ise 4 bin 289 TL'ye yükseldi.