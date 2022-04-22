Ramazan Bayramı 2022 için gelmek üzereyken, memurlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Memurlar için maaşlar bayram öncesi mi verilecek? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? Haberin detayları gursesgazetesi.com'da...

Ramazan ayı yarılandı ve bayrama 15 günden daha az bir süre kaldı. Bayram öncesi emeklilere, öğrencilere ve memurlara erken ödenek verme durumu ile ilgili ise hala pek çok soru işareti sosyal medyada ve internet ortamında gündeme geliyor. Memur olarak devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar ise maaşlarının ne zaman yatırılacağını internette araştırıyor. İnternette yer alan iddialar ve paylaşımlar vatandaşların maaşlarının bayram öncesinde yatırılacağına dairdi. Ancak pek çok sayfa bu bilgilerin gerçekliği yansıtmadığını iddia etti. Peki; memur maaşları bayram öncesi yatar mı? Memur maaşları ile ilgili cevaplar gursesgazetesi.com'da...

Ramazan Bayramı Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

2022 yılı için Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs tarihine denk geliyor. Resmi tatil günleri ise Mayıs ayının 2'nci günü ile 4'ncü günü arasında olacak. Ülkemizdeki memurlar ise Ramazan Bayramı'nda erken maaş alınacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki; memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur Maaşları Ramazan Bayramı Öncesinde Yatar Mı? 2022 Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmışken memur olarak çalışan milyonlarca vatandaş, memur maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Pek çok sosyal medya hesabının konuya ilişkin farklı iddialarda bulunması ise memur vatandaşların kafasını karıştırdı. Peki; memur maaşları ne zaman yatacak?

2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. 4 günlük resmi tatilin ilan edildiği Ramazan Bayramı yalnızca tatil için değil milyonlarca öğrenci, emekli ve memur tarafından ödenek alma konusu için de heyecanla bekleniyor. 2022 Ramazan Bayramı'nda memurların erken maaş alacağı konuşulurken "güvenilir kaynak" olarak adlandırılan pek çok sosyal medya hesabı konuya ilişkin iddialarda bulundu. İşbu hesapların yaptıkları paylaşımlarda memur maaşlarının bayram öncesi yatmayacağı dile getiriliyordu. 2022 Ramazan Bayramı'nın 1'nci gününün normal maaş tarihinden yaklaşık olarak iki hafta erken olması nedeniyle memur maaşlarının yatırılmayacağı iddia edildi. Vatandaşlar ise internette maaşların erken yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı.

Konuya ilişkin henüz ilgili devlet kurumlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram 9 gün gibi oldukça kısa bir zaman kalmışken henüz hiçbir devlet kurumundan resmi açıklama yapılmamış olması nedeniyle sosyal medyada yer alan iddialar, vatandaşlar tarafından doğru olarak kabul görüyor. İlerleyen günler içinde ilgili devlet kurumlarından memurların bayram öncesi maaş alıp almayacağına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.