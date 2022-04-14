Çiftçiler için açıklanan yeni destek paketi ile birlikte mazot gübre destekleri başlıyor. 2022 Mazot Gübre Destekleri Ne Zaman Başlayacak?

Çiftçiler için açıklanan yeni destek paketi ile birlikte mazot gübre destekleri başlıyor. Çiftçilerin merakla beklediği haberler arasında yer alan mazot gübre desteklerinin ise detayları vatandaş tarafından bilinmiyor. Türkiye'nin yerli üretimine doğrudan katkısı olan çiftçiler artan maliyetler sebebi ile eski dönemlere nazaran üretim sayısını azaltmıştı. Azalan üretim ve artan maliyetler sebebiyle ise devlet tarafından yeni destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda ise çiftçilere mazot ve gübre destekleri yapılacak. Mazot ve gübre desteklerinin ise ne zaman başlayacağı vatandaş tarafından bilinmemekte. İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

2022 MAZOT VE GÜBRE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çiftçilerin merakla beklediği gelişmeler arasında yer alan mazot ve gübre destek ödemelerinin Nisan ayında yapılacağı açıklanmıştı. Devlet tarafından açıklanan destek paketinde yer alan detaylar sonrasında ise vatandaşlar destek paketinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağını merak ederken detaylara ise Gürses Gazetesi ulaştı!

2022 MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Mazot ve gübre destek ödemeleri verilen takvim planına göre ise 15 Nisan 2022 tarihi itibari ile başlıyor. Çiftçilerin hesaplarına ödemelerin nasıl yatacağı merak ediliyor. İşte mazot ve gübre destek ödemeleri..

Bu sene çiftçilere yapılacak destek ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesine göre aralıklı günlerle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ise üreticiler ne kadar destek ödemesi alacak? İşte destek ödeme tarihleri:

Üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesi "0, 2, 4" ise 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 itibari ile,

Üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesi "6, 8" ise 22 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 itibari ile,

Çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Üreticilere destek ödemeleri belirli ürün grupları ve dekar başına yapılacak. Buna göre ise;