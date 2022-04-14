Çiftçiler için açıklanan yeni destek paketi ile birlikte mazot gübre destekleri başlıyor. 2022 Mazot Gübre Destekleri Ne Zaman Başlayacak?
Çiftçiler için açıklanan yeni destek paketi ile birlikte mazot gübre destekleri başlıyor. Çiftçilerin merakla beklediği haberler arasında yer alan mazot gübre desteklerinin ise detayları vatandaş tarafından bilinmiyor. Türkiye'nin yerli üretimine doğrudan katkısı olan çiftçiler artan maliyetler sebebi ile eski dönemlere nazaran üretim sayısını azaltmıştı. Azalan üretim ve artan maliyetler sebebiyle ise devlet tarafından yeni destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda ise çiftçilere mazot ve gübre destekleri yapılacak. Mazot ve gübre desteklerinin ise ne zaman başlayacağı vatandaş tarafından bilinmemekte. İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.
2022 MAZOT VE GÜBRE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Çiftçilerin merakla beklediği gelişmeler arasında yer alan mazot ve gübre destek ödemelerinin Nisan ayında yapılacağı açıklanmıştı. Devlet tarafından açıklanan destek paketinde yer alan detaylar sonrasında ise vatandaşlar destek paketinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağını merak ederken detaylara ise Gürses Gazetesi ulaştı!
2022 MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Mazot ve gübre destek ödemeleri verilen takvim planına göre ise 15 Nisan 2022 tarihi itibari ile başlıyor. Çiftçilerin hesaplarına ödemelerin nasıl yatacağı merak ediliyor. İşte mazot ve gübre destek ödemeleri..
Bu sene çiftçilere yapılacak destek ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesine göre aralıklı günlerle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ise üreticiler ne kadar destek ödemesi alacak? İşte destek ödeme tarihleri:
- Üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesi "0, 2, 4" ise 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 itibari ile,
- Üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesi "6, 8" ise 22 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 itibari ile,
Çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.
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2022 MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Üreticilere destek ödemeleri belirli ürün grupları ve dekar başına yapılacak. Buna göre ise;
- Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için üreticilere dekar başına 22 TL mazot desteği ve 20 TL gübre desteği yapılacak. Üreticiler dekar başına bu ürün grupları için toplamda 42 TL ödeme alacak.
- Zeytin için üreticilere dekar başına 17 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği yapılacak. Üreticiler toplamda dekar başına 25 TL ödeme alacak.
- Yaş çay ve fındık ürünleri için üreticilere dekar başına 18 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği yapılacak. Üreticiler toplamda dekar başına 26 TL ödeme alacak.
- Kuru soğan ve yem bitkileri için üreticilere dekar başına 19 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği verilecek. Üreticiler toplamda dekar başına 27 TL destek ödemesi alacak.
- Patates ve soya ürünleri için üreticilere dekar başına 30 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği verilecek. Üreticiler toplamda her dekar başına 38 TL destek ödemesi alabilecek.
- Nohut, kuru fasulye ve mercimek ürünleri için üreticilere dekar başına 24 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği verilecek. Toplamda dekar başına üreticiler 32 TL destek ödemesi alacak.
- Yağlık ayçiçeği ürünleri için üreticilere dekar başına 29 TL mazot desteği ve 8 TL gübre desteği verilecek. Üreticiler toplamda 37 TL destek ödemesi alacak.