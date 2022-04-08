Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in yeni sezonda sürpriz bir şekilde geleceği söylentileri sosyal medyaya damga vurdu! MasterChef All Star yeni sezonda Tv8'de yayın hayatına başlayacak.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef, yeni sezona bomba gibi dönüyor! Tv8 ekranında yayın hayatına devam eden MasterChef yeni sezonunda, MasterChef All Star ile izleyicilerinin karşısına geçecek. Sevilen pek çok yarışmacı yeni sezonda sevenleri ile yeniden buluşacak. Peki MasterChef All Star ne zaman başlayacak?

2018 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezondur en çok izlenen ve sevilen yarışmalardan olan MasterChef bu sezonda da en çok konuşalanlar arasına girecek gibi duruyor. Yayınlandığı tarihten itibaren yarışmacıları ve jürileri ile gündemden düşmeyen yarışma, her sezona daha da etkili bir giriş yapıyor. Fakat bu sezonun diğer sezonlardan daha fazla yankı uyandırması bekleniyor. İlk sezondan itibaren şampiyonluk için yarışan isimler, yarışma boyunca tüm hünerlerini sergiledi. Finale kalan isimler oldukça başarılı işler ortaya koydu. Peki MasterChef Türkiye'de şampiyon olan isimler kimlerdi?

MasterChef Şampiyonları

İlk sezonda yayın hayatına Show TV de başlayan yarışma oldukça sevildi. Farklı bir format olması ile de en çok izlenen ve merak edilen yarışmalar arasına girmeyi başardı. Elde ettiği başarı sonucunda da diğer sezonları garantilemiş oldu. İlk sezonun şampiyon ismi ise Muzaffer Şenduran oldu. İkinci sezonda Acun Ilıcalı yarışmayı Tv8'e tranfer etti. Burada sağlanan başarı ise gözle görülür derece olmuştu. Gerek jüriler gerekse de yarışmacılar sezonun en çok konuşulan isimleri haline geldi. İkinci sezonun şampiyonu da Uğur Kardaş oldu. Üçüncü sezonda ise diğer sezonlardan farklı olarak yarışmayı kadın bir şampiyon başarı ile tamamladı. Cemre Uyanık üçüncü sezonun şampiyonu oldu. Belki de MasterChef yarışmasının en çok gündeme geldiği dönem olan dördüncü sezonda ise şampiyonluğa sahip olan isim Uğur Doğramacı oldu. Geçen sezon ise Hasan ile Eren'in çekişmeli mücadelesinde kazanan isim Eren Kaşıkçı, büyük ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef yarışmasının ödülü nedir?

MasterChef'in Ödülü Nedir?

Kazanan isimler elde ettikleri başarının haricinde oldukça büyük bir ödülün de sahibi oluyor. Her sezon değişen ödüllerin ne olacağı da merak konusu oldu. 3. sezonda 500 bin TL olan ödül sahibine ulaştı. Geçen sezon ise kazanan isim arabanın sahibi oldu, bu yıl ise ödülün ne olacağı hala merak konusu.

MasterChef All Star Ne Zaman Başlıyor?

Bu sezonda yayın hayatına yeni formatı ile giriş yapması beklenen MasterChef'in yayın tarihi henüz belirlenmedi. Instagram'da yeni format ile ilgili söylentilerin yayılması ise yayın tarihi de merak edilmeye başlandı. Fakat çok konuşulan yarışmacılardan olan Yasin Obuz'un da yarışmanın kadrosunda olduğu söylentisi sevenlerini heyecanlandırmaya yetti.