Ramazan ayına gelindiğinde en çok merak edilenlerden biri de Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği ve hangi duaların okunacağıdır. Peki Kadir Gecesinde hangi dualar okunur?

Kadir gecesi bu sene 27 Nisan Çarşamba 2022 tarihine denk gelmektedir. Kadir Gecesi geldiği zaman yapılması gereken bazı ibadetler ve dualar bulunmaktadır. Okunması gereken duaların yanı sıra kılınması gereken tesbih namazı da bulunmaktadır. Kadir gecesi yaklaştıkça ibadet etmek isteyen kişiler tarafından bu namazın nasıl kılınabileceği ve hangi duaların okunması gerektiği merak konusu olmuştur. Peki Kadir Gecesi hangi dualar okunmaktadır? Kadir Gecesi hangi namaz kılınır?

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar

Kadir Gecesinde; Kadir Gecesi duası ve Kadir Suresi Okunmaktadır. Duaların okunuşu ise şu şekildedir:

Kadir Gecesi Duası: "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni."

Kadir Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Gecesinde Kılınacak Namazlar

Kadir gecesi namazı 4 rekat ya da 12 rekat şeklinde kılınmaktadır. İki rekatta bir Tahiyata oturulmaktadır. Selam verildikten sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denilmektedir. Bundan sonra ise 100 defa İşrah suresi okunduktan sonra, ardından 100 defa Kadir suresi okunmaktadır.

Bunun yanı sıra Tesbih Namazı da Kadir Gecesinde kılınmaktadır.

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?