Ramazan ayına gelindiğinde en çok merak edilenlerden biri de Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği ve hangi duaların okunacağıdır. Peki Kadir Gecesinde hangi dualar okunur?
Kadir gecesi bu sene 27 Nisan Çarşamba 2022 tarihine denk gelmektedir. Kadir Gecesi geldiği zaman yapılması gereken bazı ibadetler ve dualar bulunmaktadır. Okunması gereken duaların yanı sıra kılınması gereken tesbih namazı da bulunmaktadır. Kadir gecesi yaklaştıkça ibadet etmek isteyen kişiler tarafından bu namazın nasıl kılınabileceği ve hangi duaların okunması gerektiği merak konusu olmuştur. Peki Kadir Gecesi hangi dualar okunmaktadır? Kadir Gecesi hangi namaz kılınır?
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar
Kadir Gecesinde; Kadir Gecesi duası ve Kadir Suresi Okunmaktadır. Duaların okunuşu ise şu şekildedir:
Kadir Gecesi Duası: "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni."
Kadir Suresi:
Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
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Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle’ılfecr
Kadir Gecesinde Kılınacak Namazlar
Kadir gecesi namazı 4 rekat ya da 12 rekat şeklinde kılınmaktadır. İki rekatta bir Tahiyata oturulmaktadır. Selam verildikten sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denilmektedir. Bundan sonra ise 100 defa İşrah suresi okunduktan sonra, ardından 100 defa Kadir suresi okunmaktadır.
Bunun yanı sıra Tesbih Namazı da Kadir Gecesinde kılınmaktadır.
Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?
- 4 rekattan oluşan tesbih namazda niyet edililerek namaza başlanır. "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya”
- Sübhaneke okunduktan sonra 15 defa “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
- Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Ardından 10 kez “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
- “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” tesbihi toplamda; rükuya varılınca 10 defa, rükudan kalkınca 10 defa, birinci secdede 10 defa, secdeden kalkınca 10 defa ve ikinci secdede 10 defa söylenerek toplamda 75 defa tesbih yapılır.
- İkinci rekattan kalkılınca ilk önce 15 defa tesbih okunur ardından besmele çekilerek Fatiha ve sure okunur. Tekrardan da 10 defa tesbih çekilir.
- İlk rekat bu şekilde tamamlandıktan sonra, kalan diğer 3 rekat da bu şekilde tamamlanarak toplamda 4 rekat tesbih namazı kılınmış olunur.