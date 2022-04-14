JÖH ve PÖH alımlarının yapılıp yapılmayacağına dair heyecanlı bekleyiş sürerken, kurumların ilgili kadrolarında yer almak isteyen adayların sağlamaları gereken şartlar belli oldu. İşte JÖH ve PÖH alımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde ilgili kurumların JÖH ve PÖH kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, bu yıl içerisinde alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Konuya ilişkin resmi bir alım açıklaması henüz yapılmadı. Ancak bir alım ilanının yayınlanması durumunda sağlanması gereken başvuru kriterleri belli oldu.

JÖH Nasıl Olunur? 2022

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönemde JÖH alımının yapılmayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu dönem içerisinde olmasa da ilerleyen dönemlerde JÖH kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, alım şartlarını araştırmaya devam ediyorlar. JGK, daha önce ilan etmiş olduğu JÖH ilanında başvuru kriterlerini şu şekilde belirlemiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

164 santimetre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip olmak

Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanma

Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

En az lise ve MEB’in denklik verdiği diğer okullardan mezun olmuş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

PÖH Nasıl Olunur? 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Polis Özel Harekât kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, bu isteklerini nasıl gerçekleştirebileceklerini öğrenebilmek adına araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda EGM, PÖH olarak görev almak isteyen adaylar için çeşitli başvuru şartları belirlemiştir. EGM tarafından belirlenmiş olan PÖH alım ilanı başvuru kriterleri şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

Beden kitle endeksi en düşük 18, en yüksek 27 olmak

Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

En az lise ve MEB’in denkli vermiş olduğu diğer okullardan mezun olmuş olmak

Uyuşturucu, alkol ve diğer maddelerin kullanımından ötürü tedavi görmemiş olmak

İlan içinde yer alan özel başvuru şartlarını sağlıyor olmak

JÖH ve PÖH Alım İlanlarına Nereden Başvuru Yapılır?

Yeni dönemde EGM ve JGK kadrolarına özel harekatçı alınıp alınmayacağı hala gizemini koruyorken, olası bir alım ilanının yayınlanması durumunda nasıl başvuru yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen adaylar, konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyorlar.

Henüz bir alım ilanı olmamasına karşın kamu kurumlarının alım ilanlarının hemen hemen hepsine e-devlet aracılığı ile başvuru yapıldığı göz önüne alınarak, JÖH- PÖH alım ilanlarının yayınlanması durumunda başvuruların yine aynı sistem üzerinden kabul edileceği tahmin ediliyor.