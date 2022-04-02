Ramazan'ın gelmesi ile birlikte akıllardaki en büyük soru iftar çadırları oldu. İki senedir kurulmayan Ramazan çadırları bu sene kuruldu mu? İzmir ramazan çadırları nerede? 2022 İzmir iftar çadırları nerede kuruldu? İşte detaylar...

Ramazan'ın gelmesi ile birlikte akıllardaki en büyük soru iftar çadırları oldu. İki senedir kurulmayan Ramazan çadırları bu sene kuruldu mu? İzmir ramazan çadırları nerede? 2022 İzmir iftar çadırları nerede kuruldu? İşte detaylar...

2 Nisan Cumartesi itibari ile vatandaşlar ilk orucunu tutmaya başladı. Bir ay boyunca sürecek olan Ramazan için en çok merak edilen sorulardan biri ise ramazan çadırlarının kurulup kurulmayacağı oldu. Peki 2022 İzmir Ramazan çadırları nerede kuruldu? İzmir iftar çadırları kuruldu mu? Pek çok kişi bu sorunun yanıtını ararken sizler için İzmir Ramazan çadırı alanlarını haberimizin devamında listeledik.

2022 İzmir Ramazan Çadırı Nerede Kuruldu?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan İzmir'de vatandaşlar Ramazan heyecanı ile doldu taştı. Korona virüs nedeniyle 2 senedir kurulmayan Ramazan çadırı bu sene vatandaşlarla buluşacak. Belediyelerin kendilerine bırakılan bu karar ile birlikte Ramazan'ın ilk günü birçok iftar çadırı kurulmuş durumda. Sadece yemeğin değil aynı zamanda eğlencenin de olacağı iftar çadırları dün itibari ile kuruldu. 2 Nisan Cumartesi gecesi ilk sahuruna kalkan İzmir vatandaşları iftar için saatler saymayaa devam ediyor.

Birkaç saat sonra bolluk ve bereketin olduğu Ramazan sofaları dolup taşacak. Evine iş yerinden yetişemeyen ya da Ramazan'da maddi güçlük çeken pek çok kişinin tercihi ise Ramazan çadırı oldu. İzmir vatandaşları Ramazan çadırlarının kurulduğu alanı oldukça merak etti. 2022 İzmir iftar çadırı nerede kuruldu?

İzmir İftar çadırının kurulduğu bazı alanlar şu şekilde;