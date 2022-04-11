Ramazan ayında pek çok siyasi parti, vatandaşlara yardım kolisi ile erzak yardımında bulunuyor. Peki; İyi Parti'nin Ramazan yardım kolisi nasıl alınır? Ramazan yardım kolisinde neler bulunur?

Ramazan ayı 2022 yılında da islam alemi tarafından coşku ile karşılandı. İslam dininde yardımlaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin halinden anlamak için oldukça önemli olan bu ayda, yardıma muhtaç ya da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için pek çok kişi ve kurum Ramazan yardım kolisi dağıtıyor. Ancak özellikle siyasi partilerin yardım kolileri dikkat çekiyor. Peki; İyi Parti vatandaşlara yardım kolisi veriyor mu?

2022 İyi Parti Ramazan Yardım Kolisi Veriyor Mu?

Ülkemizde faaliyet gösteren 5 büyük siyasi partiden biri olan İyi Parti'nin Ramazan kolisi dağıtıp dağıtmadığı internette sıkça aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta İyi Parti'nin ilçe teşkilatlarında Ramazan yardım kolisi dağıtıldığı vatandaşların dikkatini çekti. Peki; İyi Parti'nin Ramazan kolisinden kimler faydalanabilir?

İyi Parti Kimlere Ramazan Yardım Kolisi Veriyor?

Ülkemizde faaliyet gösteren İyi Parti'nin Ramazan yardım kolisi dağıtımı ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Kimlerin yardım kolisi alabileceğine dair resmi bir açıklama bu yıl yapılmadı. Ancak; geçmiş yıllardaki şartların değişmediği ön görülüyor. Ramazan yardım kolisi ya da halk arasında iaşe kolisi olarak da bilinen destekten faydalanmak için gerekli şartlar şu şekilde;

Yardım alacak kişinin yardıma muhtaç ya da ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmesi

Yardım alacak kişinin maaşlı bir işi olmaması ya da maaşının yetersiz görülmesi

Yardım alacak kişinin başka bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Ramazan yardım kolisi alabilirler.

İyi Parti Ramazan Destek Kolisi Nasıl Alınır 2022?

İyi Parti'nin Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek amaçlı dağıtmakta olduğu Ramazan destek kolisinden ihityça sahibi olan ve yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Ancak;vatandaşların destekten yararlanabilmesi için İyi Parti il ya da ilçe teşkilatı tarafından tavsiye edilmeleri gerekmektedir.

Yardım kolisinden faydalanacak vatandaşlar bağlı oldukları ilçe teşkilatlarına giderek Ramazan yardım kolilerini alabiliyor. Ancak; ulaşım sorunu olan ya da teşkilata gitmeye engel bir durumu olan vatandaşlar için İyi Parti İlçe Teşkilat üyeleri, yardım alan vatandaşın kapısına kadar koliyi götürüyor.

2022 İyi Parti Ramazan Destek Kolisinde Neler Var?

İhtiyaç sahiplerine sunulan destek kolilerinde şu malzemeler bulunmaktadır;