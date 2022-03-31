İstanbul vatandaşları ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte pide fiyatlarını merak etmiş durumda. Sade ve yumurtalı ramazan pidesi fiyatları karşınızda..

İstanbul vatandaşları ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte pide fiyatlarını merak etmiş durumda. Sade ve yumurtalı ramazan pidesi fiyatları karşınızda.. İstanbul ramazan pidesi fiyat listesi..

Ramazan pidesi iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez bir ürünüdür. İstanbullu vatandaşlar 2022 ramazan ayında pidelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Un sanayicilerinin ve fırın maliyetlerinin artmasıyla birlikte geçen seneye göre zamlı şekilde alacağımız pideler büyük ilgi görmekte. Pide seven kişiler için ramazan sofralarında en önemli gıda ürünü ramazan pideleri olmakta. Ekmek yerine geçen bu ürüler sade, yumurtalı ve susamlı olarak karşımıza çıkıyor. Ekmeğe göre fiyatının daha yüksek olmasıyla insanlar tarafından ne kadar satışa sunulacağı merak ediliyor.

2022 Ramazan Ayı İstanbul Sade ve Yumurtalı Pide Fiyat Listesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından açıklanan bilgilere göre; İstanbul'da satışı yapılacak pidelerin gramajı ve fiyat listesi şu şekilde...

Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira.

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

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Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL

2022 ramazan ayında İstanbul'da satışı yapılacak pidelerin fiyat listesi bu şekilde. Geçen seneye göre oldukça fazla artan pide fiyatları halk tarafından büyük tepki görmeye başladı. Pide fiyatlarının artışıyla birlikte ramazan sofralarının maliyeti vatandaşa pahalıya patlayabilir. Ramazan sofralarını pidesiz bırakmayan kişiler bu artışın sorun yaratabileceğini söyledi. Vatandaşlar ramazan ayının girmesiyle birlikte diğer ekmek ve unlu mamuller fiyatlarının da nasıl şekilde olacağını merak etmiş durumda. İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı olan fırınlar 210 gram ekmeği 3 TL'den satış yapmaktadır. İstanbul'da 250 gram ekmek ise 3,5 TL'den satışa sunulmakta.