23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yavaş yavaş yaklaşırken bu sene İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz 23 Nisan etkinlikleri oldukça merak edildi. Krona virüs nedeniyle son iki yıldır ertelenen ve virüsün bulaşıcılığı nedeniyle yapılmayan etkinlikler bu sene yapılacak mı? İşte detaylar...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Byaramı bu sene de geldi. büyükten küçüğe her bir yaştan insanı heyecanlandıran 23 Nisan'ın son iki yıldır kutalanamıyor olması vatandaşın canını oldukça sıkmıştı. Her 23 Nisan'da yapılan farklı çocuk etkinliklerinin bu senede düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul 23 Nisan etkinliği düzenleyecek mi? 23 Nisan'da ücretsiz konser var mı?

Hem çocukların hem de ebeveynlerin eğlendiği, küçüklerimize armağan edilen 23 Nisan'ın tadı bu sene çıkacak. Korona virüsün azalması ve açık havalarda maske zorunluluğunun kaldırılması ile birikte 23 Nisan planlarını dileyenler bu sene gerçekleştirebilecek. Hem ekonomik gidişat hem korona hem de alım gücünün zorlaşması derken vatandaş rahatlayacak bir kaç aktivitenin 23 Nisan'da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sordu. 23 Nisan'da İstanbul'da etkinlik düzenlenecek mi?

23 Nisan'da İstanbul'da Konser Verilecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 23 nisan açıklaması bekleyen vatandaş 23 Nisan'da kendilerini ne gibi etkinliklerin beklediğini oldukça merak etti. Korona virüs döneminde önce mesir macunlarının satıldığı, palyaçoların, lunaparken ve koskoca karnavalın bir arada olduğu 23 Nisan etkinliklerinin bu senede olup olmayacağı oldukça merak edildi.

Ücretsiz konserlerin verildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Byaramı'nda onser verilmesi dahilinde hangi çocukların çıkacağı ise büyük merak konusu oldu. Çocuklarını alıp evden çıkmak isteyen ebeveynlerin 23 Nisan'da resmi tatile sahip olmasıyla birlikte sokaklar bu sene çok daha kalabalık olacak.

23 Nisan İstanbul Etkinlikleri

23 Nisan'da hem çocuklar hem de 2 yılı aşkın süredir evde daralan vatandaş için nelerin yapılabileceği oldukça merak edildi. Henüz 23 Nisan etkinliklerinin tam olarak kesinliği ile ilgili bir şey yayınlanmasa da İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sene halk için düzenlemeler yapacağı konuşuluyor.