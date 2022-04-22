Artan telefon fiyatlarının sonucunda alternatif yollar ile yurt dışından telefon almak isteyenler, bu sene 2022 telefon fiyatlarını oldukça merak etti. Peki 2022 Irak telefon fiyatları ne kadar? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Her geçen yıl telefon fiyatlarında artışın yaşanması ile birlikte alternatif telefon satın alma yolları merak konusu haline geldi. Sürekli olarak yeni modeller çıkmaya başladıkça artan fiyatlarla vatandaşlar yeni telefon alırken oldukça zorluk yaşamaya başladı. Alternatif yollar ile telefon satın alma konusunda araştıra yapan vatandaşlar, bir süre sonra yurt dışından telefon satın almaya başladı. Fakat yurt dışından telefon satın almanın da belli başlı sıkıntıları bulunmaktaydı. Bu sıkıntılar başlıca ise beşlıca şu şekildeydi:

Eski dönemde yurt dışından alınan telefonların Türkiye'de kayıt işlemleri kolaylıkla yapılabiliyordu. Çünkü hem alınan telefonun fiyatı son derece düşük hem de kayıt işlemleri oldukça maliyetsizdi. IMEI kaydının yapılması gereken telefonlarda yalnızca 100 TL gibi bir fiyat verilerek kullanıma açılabiliyordu. Bu da o döndemde telefon piyasası için oldukça ajantajlı görüldü. Fakat 2022 senesine gelindiğinde fiyatlarda son derece artış yaşandı. Eskiden 100 TL'den açılan kayıtlar bu sene 2732 TL'ye yükseldi. Bu sebeple kişilerin aklında belli başlı soru işaretleri doğdu.

IMEI Kaydı Olmayan Telefon Kaç Gün Kullanılabilir?

Kaydı bulunmayan telefonlar 120 içerisinde kapanıyor. Bunun yanı sıra artık kayıt yapılsa dahi pasaport sahibi dışındaki kimsede 3 yıl içinde sinyal görünmüyor. Bu durum da eskiden ajantajlı görülen tüm bunların tam tersine döndüğünü gösterdi. Fakat çift SIM olayı keşfedildikten sonra eski dönemin avantajları geri döndü. Çift SIM'de 240 gün kullanım sağlanırken bunun yanı sıra kolaylıkla farklı kişilerde de kullanabiliyorsunuz. Peki telefonları satın alabileceğimiz Irak telefon fiyatları ne kadar?

Irak Telefon Fiyatları